Зеленський порівняв втрати Росії та України у війні
Втрати України у війні значно менші, ніж у Росії. Зокрема, співвідношення поранених солдатів становить один до двох.
Як передає РБК-Україна, про це в інтерв'ю журналісту Пірсу Моргану заявив президент України Володимир Зеленський.
Втрати Росії
Президент розповів, що приблизні втрати Росії наступні:
- близько 300-350 тисяч російських солдатів було вбито;
- 50-70 тисяч ворожих солдатів зникли безвісти;
- 600-700 тисяч окупантів дістали поранення.
"Співвідношення (поранених - ред.) один до двох, тому що їхня польова медицина слабкіша за нашу, і вони не привозять поранених назад (на поле бою - ред.). Якщо людина поранена на полі бою, вона залишається там", - зазначив глава держави.
Втрати України
Водночас, за словами Зеленського, втрати України у війні такі:
- 45 100 українських захисників загинули;
- близько 390 тисяч випадків поранень.
Президент звернув увагу, що деякі українські воїни отримували поранення по кілька разів, тому озвучена цифра перевищує реальну кількість поранених солдатів.
Він уточнив, що є проблеми зі статистикою про зниклих безвісти людей.
"Це дійсно тисячі, і скільки з них справді зникли безвісти, а скільки перебувають у полоні, я поки що не знаю точної кількості, але ми працюємо над цим. Також тисячі, тисячі чоловіків є військовополоненими", - наголосив Зеленський.
Втрати України станом на грудень
Нагадаємо, на початку грудня минулого року президент України Володимир Зеленський розповів, що Україна втратила на війні 43 тисячі воїнів.
При цьому, за словами глави держави, було зафіксовано 370 тисяч випадків надання допомоги пораненим. При цьому в 50% випадків воїни поверталися в бій.
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