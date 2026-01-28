ua en ru
Ср, 28 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Війська Британії та Франції в Україні: Рубіо розкрив деталі переговорів в Абу-Дабі

США, Середа 28 січня 2026 19:32
UA EN RU
Війська Британії та Франції в Україні: Рубіо розкрив деталі переговорів в Абу-Дабі Фото: державний секретар США Марко Рубіо (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

На переговорах в Абу-Дабі обговорюються гарантії безпеки, згідно з якими до України можуть відправитись війська Британії та Франції. Крім того, вони передбачають підтримку з боку США.

Про це держсекретар США Марко Рубіо заявив в Сенаті, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За його словами, гарантії безпеки передбачають розгортання невеликої кількості європейських військ, а також підтримку з боку США. Водночас Рубіо наголосив, що насправді гарантією безпеки "є саме підтримка з боку США".

"Я не применшую той факт, що деякі країни Європи готові розмістити війська в післявоєнній Україні. Я лише вказую на те, що без підтримки США це не має значення", - сказав він.

Держсекретар США наголосив, що причина потреби підтримки з боку США полягає у тому, що їхні союзники та партнери не інвестували достатньо в оборону протягом останніх 20-30 років.

Переговори в Абу-Дабі та гарантії безпеки

Нагадаємо, цими вихідними в Абу-Дабі відбулися перші тристоронні переговори між Україною, Росією та США. Вони отримали позитивну оцінку з боку американської сторони.

Зазначимо, Україна також охарактеризувала тристоронні переговори в Еміратах як змістовні. При цьому вже 1 лютого в ОАЕ відбудеться наступна зустріч делегацій.

Нещодавно ЗМІ писали, що адміністрація президента США Дональда Трампа нібито заявила Україні, що надання гарантій безпеки залежить від поступливості Києва у територіальному питанні - мається на увазі поступитися Донбасом. При цьому у Білому домі це спростовують і кажуть, що Україну не примушують до якихось поступок.

Крім того, Reuters з посиланням на джерело написав, що, на думку США, Україна спочатку повинна підписати мирну угоду з РФ. Зазначається, що тільки після цього Київ отримає гарантії безпеки.

Джерело РБК-Україна повідомляло, що зустріч 23-24 січня носила ознайомчий характер. Фактично, сторони ознайомилися із позиціями одна іншої.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція Сполучені Штати Америки Україна Великобританія Марко Рубіо
Новини
Війська Британії та Франції в Україні: Рубіо розкрив деталі переговорів в Абу-Дабі
Війська Британії та Франції в Україні: Рубіо розкрив деталі переговорів в Абу-Дабі
Аналітика
"Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна "Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві