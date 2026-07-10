"Передали все, що могли". У Нідерландах зробили заяву щодо ракет для Patriot

Нідерланди вже передали Україні все, що могли. Потрібно тиснути на інші країни, щоб вони постачали Києву додаткові системи Patriot та ракети до них.
Як повідомляє РБК-Україна, про це міністр закордонних справ Нідерландів Том Берендсен заявивв інтерв'ю "Радіо Свобода".
"Усе, що ми могли передати, ми вже передали", - сказав Берендсен, коментуючи запит України на додаткові системи Patriot і ракети-перехоплювачі.
Він розповів, що про це, зокрема, керівництво Нідерландів говорило з президентом України Володимиром Зеленським і главою МЗС Андрієм Сибігою на полях саміту НАТО.
"Ми намагаємося зрозуміти, як разом спонукати інші країни робити більше. Адже Нідерланди, разом із кількома іншими державами, є лідерами в цьому питанні. Ми маємо і можливість, і бажання продовжувати підтримку", - зазначив міністр.
Він наголосив, що Нідерланди вважають це надзвичайно важливим не лише для України, а й для власної безпеки.
"Усе, що ми вкладаємо в Україну, – це інвестиція в нашу безпеку, зокрема завдяки знанням, досвіду та інноваціям, які зараз розвиваються в українському оборонно-промисловому комплексі. Але нам потрібно активніше тиснути на інші країни, щоб вони також підключилися і зробили свій внесок. І ми робимо це разом з Україною", - - додав Берендсен.
Водночас він не назвав країни, на які потрібно тиснути в першу чергу.
"Не стану їх називати. Але всім відомо, що країни Північної Європи, Німеччина, Польща й не тільки роками роблять дуже багато, і Нідерланди - серед них. Нам потрібно, щоб й інші країни долучалися", - зазначив глава МЗС Нідерландів.
Нагадаємо, Україні для захисту від російських атак не вистачає систем ППО та ракет, які здатні перехоплювати балістичні ракети.
Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомили про критичну нестачу ракет для зенітних комплексів Patriot, NASAMS і IRIS-T. У деяких підрозділах запаси боєприпасів майже повністю вичерпані.
А радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов також повідомив, що наразі Україна фактично не має ракет для перехоплення російських балістичних цілей.
Зокрема, у червні Україна під час атак РФ знищила переважну більшість ударних дронів. Проте відсоток збиття балістичних ракет впав до 40.
Відомо, що Україна незабаром отримає новий пакет ракет-перехоплювачів для Patriot PAC-3. Але цього все ще недостатньо, тому ракети доводиться буквально "видавлювати" з інших країн.
Також президент України Володимир Зеленський заявив, що США незабаром нададуть Україні новий пакет із антибалістичними ракетами для Patriot.
Також президент наголосив, що МЗС та Міноборони мають без пауз почати технічну роботу над ліцензією для Patriot. Так Україна зможе якомога швидше запустити виробництво.
Україна швидкими темпами працює над власною антибалістичною системою Freya. Але без допомоги партнерів не обійтися.