"Передали все, що могли". У Нідерландах зробили заяву щодо ракет для Patriot

"Усе, що ми могли передати, ми вже передали", - сказав Берендсен, коментуючи запит України на додаткові системи Patriot і ракети-перехоплювачі.

Він розповів, що про це, зокрема, керівництво Нідерландів говорило з президентом України Володимиром Зеленським і главою МЗС Андрієм Сибігою на полях саміту НАТО.

"Ми намагаємося зрозуміти, як разом спонукати інші країни робити більше. Адже Нідерланди, разом із кількома іншими державами, є лідерами в цьому питанні. Ми маємо і можливість, і бажання продовжувати підтримку", - зазначив міністр.

Він наголосив, що Нідерланди вважають це надзвичайно важливим не лише для України, а й для власної безпеки.

"Усе, що ми вкладаємо в Україну, – це інвестиція в нашу безпеку, зокрема завдяки знанням, досвіду та інноваціям, які зараз розвиваються в українському оборонно-промисловому комплексі. Але нам потрібно активніше тиснути на інші країни, щоб вони також підключилися і зробили свій внесок. І ми робимо це разом з Україною", - - додав Берендсен.

Водночас він не назвав країни, на які потрібно тиснути в першу чергу.

"Не стану їх називати. Але всім відомо, що країни Північної Європи, Німеччина, Польща й не тільки роками роблять дуже багато, і Нідерланди - серед них. Нам потрібно, щоб й інші країни долучалися", - зазначив глава МЗС Нідерландів.