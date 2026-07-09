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Українська ППО збила 89% цілей у червні, але з балістикою є серйозні проблеми

21:01 09.07.2026 Чт
1 хв
Чому протиповітряна оборона не може знешкоджувати російські "Кинджали" та "Іскандери"?
aimg Олена Бджола
Українська ППО збила 89% цілей у червні, але з балістикою є серйозні проблеми Фото: російська ракета "Кинджал" (росЗМІ)
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Україна під час атак РФ у минулому місяці знищила переважну більшість ударних дронів. Проте відсоток збиття балістичних ракет впало до 40.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони України у Telegram.

Звіт ППО за червень-2026

Так, військові заявили, що ППО збила 89% повітряних цілей під час масованих російських атак.

Загалом Росія випустила по Україні за місяць майже 6000 дронів і ракет.

З них українські сили знищили майже 5300:

  • 90% безпілотників типу "Шахед", "Гербера", "Італмас";
  • 90% крилатих ракет типу "Калібр", "Іскандер-К", Х-101 і т. ін.;
  • 40% балістичних ракет типу "Іскандер", "Кинджал", 48Н6ДМ та інших цілей.

Чому балістика не збивається

Найбільшим викликом, за словами Міноборони, залишаються балістичні ракети.

"Їхнє перехоплення потребує значної кількості ракет РАС-3 для зенітно-ракетних комплексів Patriot", - зауважили у відомстві.

Україна закликає партнерів передати наявні на складах ракети-перехоплювачі для захисту української критичної інфраструктури, - резюмували військові.

Нагадаємо, що вночі 9 липня Росія атакувала Україну балістичними ракетами, ударними БпЛА та дронами-імітаторами типу "Пародія". Зафіксовано влучання двох балістичних ракет і 19 ударних дронів на 13 локаціях.

8 липня окупанти вдарили двома балістичними ракетами по Одесі. Внаслідок обстрілу загинули 4 людей, ще 6 людей поранені.

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