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Україна отримає від США ракети для Patriot найближчими днями, - Зеленський

20:24 09.07.2026 Чт
2 хв
Президент додав, що антибалістику нададуть Україні не лише США
aimg Іван Носальський
Україна отримає від США ракети для Patriot найближчими днями, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
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США найближчими днями нададуть українським захисникам новий пакет із антибалістичними ракетами для Patriot.

Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив, відповідаючи на запитання журналістів.

У голови держави запитали, чи домовилася Україна про нові поставки ракет PAC-3 для Patriot, які здатні збивати балістику, на саміті НАТО.

"Я вважаю, що це результативний саміт для України. Найближчими днями ми отримаємо пакет від Сполучених Штатів Америки, а також були окремі домовленості у мене з європейцями", - відповів Зеленський.

Він уточнив, що у випадку із європейськими країнами конкретних дат поки що немає, але Україна точно отримає додаткові ракети PAC-3.

Нестача ракет для Patriot

Нагадаємо, брак ракет для Patriot, які здатні збивати балістику, є однією із ключових проблем для України.

Зокрема, нещодавно радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив про те, що країна "взагалі не має ракет" для знищення балістики.

Цим активно користуються росіяни. Зокрема, під час останнього масованого удару по Києву та області ворог застосував 23 балістичні ракети "Іскандер-М"/С-400. Українська протиповітряна оборона тоді не збила жодної балістики.

Вчора, 8 липня, президент США Дональд Трамп пообіцяв надати Україні ліцензію на виробництво Patriot.

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Україна отримає від США ракети для Patriot найближчими днями, - Зеленський
Україна отримає від США ракети для Patriot найближчими днями, - Зеленський
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