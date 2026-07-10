"Передали все, что могли". В Нидерландах сделали заявление о ракетах для Patriot

"Все, что мы могли передать, мы уже передали", - сказал Берендсен, комментируя запрос Украины на дополнительные системы Patriot и ракеты-перехватчики.

Он рассказал, что об этом, в частности, руководство Нидерландов говорило с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Андреем Сибигой на полях саммита НАТО.

"Мы пытаемся понять, как вместе побуждать другие страны делать больше. Ведь Нидерланды, вместе с несколькими другими государствами, являются лидерами в этом вопросе. У нас есть и возможность, и желание продолжать поддержку", - отметил министр.

Он подчеркнул, что Нидерланды считают это очень важным не только для Украины, но и для собственной безопасности.

"Все, что мы вкладываем в Украину, - это инвестиция в нашу безопасность, в частности, благодаря знаниям, опыту и инновациям, которые сейчас развиваются в украинском оборонно-промышленном комплексе. Но нам нужно активнее давить на другие страны, чтобы они также подключились и внесли свой вклад. И мы делаем это вместе с Украиной", - добавил Беренд.

В то же время, он не назвал страны, на которые нужно давить в первую очередь.

"Не стану их называть. Но всем известно, что страны Северной Европы, Германия, Польша и не только годами делают очень многое, и Нидерланды - среди них. Нам нужно, чтобы и другие страны присоединялись", - отметил глава МИД Нидерландов.