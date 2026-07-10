"Передали все, что могли". В Нидерландах сделали заявление о ракетах для Patriot

Нидерланды уже передали Украине все, что могли. Нужно давить на другие страны, чтобы они снабжали Киевом дополнительные системы Patriot и ракеты к ним.
Как сообщает РБК-Украина, об этом министр иностранных дел Нидерландов Том Берендсен заявил интервью "Радио Свобода".
"Все, что мы могли передать, мы уже передали", - сказал Берендсен, комментируя запрос Украины на дополнительные системы Patriot и ракеты-перехватчики.
Он рассказал, что об этом, в частности, руководство Нидерландов говорило с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Андреем Сибигой на полях саммита НАТО.
"Мы пытаемся понять, как вместе побуждать другие страны делать больше. Ведь Нидерланды, вместе с несколькими другими государствами, являются лидерами в этом вопросе. У нас есть и возможность, и желание продолжать поддержку", - отметил министр.
Он подчеркнул, что Нидерланды считают это очень важным не только для Украины, но и для собственной безопасности.
"Все, что мы вкладываем в Украину, - это инвестиция в нашу безопасность, в частности, благодаря знаниям, опыту и инновациям, которые сейчас развиваются в украинском оборонно-промышленном комплексе. Но нам нужно активнее давить на другие страны, чтобы они также подключились и внесли свой вклад. И мы делаем это вместе с Украиной", - добавил Беренд.
В то же время, он не назвал страны, на которые нужно давить в первую очередь.
"Не стану их называть. Но всем известно, что страны Северной Европы, Германия, Польша и не только годами делают очень многое, и Нидерланды - среди них. Нам нужно, чтобы и другие страны присоединялись", - отметил глава МИД Нидерландов.
Напомним, Украине для защиты от российских атак не хватает систем ПВО и ракет, способных перехватывать баллистические ракеты.
Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщили о критической нехватке ракет для зенитных комплексов Patriot, NASAMS и IRIS-T. В некоторых подразделениях запасы боеприпасов почти полностью исчерпаны.
А советник министра обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов также сообщил, что в настоящее время Украина фактически не имеет ракет для перехвата российских баллистических целей.
В частности, в июне Украина во время атак РФ уничтожила подавляющее большинство ударных дронов . Однако процент сбивания баллистических ракет упал до 40-ти.
Известно, что Украина в скором времени получит новый пакет ракет-перехватчиков для Patriot PAC-3. Но этого все еще недостаточно, потому ракеты приходится буквально "выдавливать" из других стран.
Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США в скором времени предоставят Украине новый пакет с антибалистическими ракетами для Patriot.
Также президент подчеркнул, что МИД и Минобороны должны без пауз начать техническую работу над лицензией для Patriot. Так Украина сможет как можно скорее запустить производство.
Украина быстрыми темпами работает над собственной антибаллистической системой Freya. Но без помощи партнеров не обойтись.