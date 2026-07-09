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Україна незабаром отримає пакет PAC-3, ракети доводиться "вижимати", - Зеленський

11:44 09.07.2026 Чт
2 хв
Президент назвав єдину альтернативу для PAC-3
aimg Тетяна Степанова
Україна незабаром отримає пакет PAC-3, ракети доводиться "вижимати", - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
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Україна незабаром отримає новий пакет ракет-перехоплювачів для Patriot PAC-3. Але цього все ще недостатньо, тому ракети доводиться буквально "видавлювати" з інших країн.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив у коменталі журналістці Раміні Есхакзай.

"Зараз прийде один пакет. Не буду казати, коли. Один пакет PAC-3, ми домовилися. І безумовно з кожною з країн ми проговорюємо не тільки PURL. Це офіційна програма, вона працює, але цього замало", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що PURL - це певна кількість ракет на місяць, де це все проплачується європейцями й іншими країнами, але цього замало. Прилітає від ворога у два рази більше, ніж у надходить у рамках PURL.

"Тому є ще альтернативні пакети, про які ми офіційо не говоримо, коли ти "вижимаєш" з кожної країни. І так 5, 10, 20 ракет дістали з кожної країни потрохи, щоб Україна могла виживати", - розповів президент.

За його словами, єдиний правильний варіант - це альтернатива для PAC-3.

"Я думаю, що ми найближчі тижні, може навіть тиждень, будемо намагатися зібрати країни, які зараз увійшли в антибалістичну коаліцію. Вони виробляють частини до нашої майбутньої антибалістичної системи Freya", - додав Зеленський.

Україні критично необхідна антибалістика

Нагадаємо, Україні для захисту від агресії РФ не вистачає систем ППО, які здатні перехоплювати балістичні ракети. Зараз Україна терміново просить ракети для Patriot у 40 країн. Ракети просять надати в обмін на майбутні постачання, законтрактовані для України.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомили про критичну нестачу ракет для зенітних комплексів Patriot, NASAMS і IRIS-T. У деяких підрозділах запаси боєприпасів майже повністю вичерпані.

Радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов також повідомив, що наразі Україна фактично не має ракет для перехоплення російських балістичних цілей.

Він також пояснив, що країни, які мають спільний кордон із Росією, самі оцінюють загрозу з її боку як високу, тому не готові передавати Україні власні запаси таких боєприпасів. Серед них, зокрема, і Німеччина.

Раніше ми повідомляли, що Україна та Німеччина розробляють спільну систему ППО для захисту всього європейського континенту. Проєкт дозволить перехоплювати балістичні ракети, що наразі є дефіцитною спроможністю для країн Європи.

Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати дадуть Україні право робити зенітно-ракетні комплекси Patriot.

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