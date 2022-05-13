В Пентагоне предупредили о возможной приостановке поставок вооружения в Украину

Пентагон может приостановить поставки вооружения в Украину. Это произойдет, если Сенат не хвалит проект об оказании помощи Киеву.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова представителя Государственного департамента США Джона Кирби во время брифинга.

"Если мы не получим полномочий скоро, это возможно, что будет пузырь, период времени, в который ничего не будет передаваться. И мы хотели бы быть уверенными, что такого удастся избежать", - заявил Кирби.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что США не допускают возможности поставки Украине ядерного оружия. Тем временем в Госдепе заявили о готовности и дальше помогать нашей стране и оказывать давление на Россию пока Кремль не прекратит войну.

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