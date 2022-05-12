В США рассказали, могут ли предоставить Украине ядерное оружие

США не допускают возможности поставок Украине ядерного оружия. Вашингтон также не планирует принимать участие в боевых действиях на украинской территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид .

"Что касается поставок ядерного оружия (Украине - ред.) - об этом не может идти и речи", - сказала Донфрид во время слушаний в сенате Конгресса США, на которых обсуждалась дополнительная помощь Украине.

Представитель Госдепа добавила, что США оказывают помощь Украине в сфере безопасности и поставками вооружений. Она отметила, что война в Украине - это не конфликт между Вашингтоном и Москвой.

"Мы не собираемся напрямую ввязываться в эту войну", - уточнила Донфрид.