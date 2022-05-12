США готовы продолжить военную поддержку Украины и давление на РФ, - Госдеп

Оборонная помощь Украине и инструменты давления на Россию начинают доказывать свою эффективность. США продолжат это делать, пока не заставят Кремль прекратить войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Госдепа Неда Прайса.

Он отметил, что Россия до сих пор не проявила никаких признаков того, что она готова принять дипломатию как выход из ситуации.

"Поэтому мы продолжим делать то, что уже доказало свою эффективность", - сказал Прайс.

Он уточнил, что Соединенные Штаты будут и впредь оказывать украинским партнерам помощь в сфере безопасности и обороны, чтобы они могли отражать жестокие атаки россиян, защищать свои свободу, демократию и независимость.

"Мы будем и дальше наращивать экономические и финансовые последствия для кремля, а также всех, кто способствует этой войне", - добавил Прайс.

Кроме того, по его словам, США будут делать все возможное для поддержки Украины и привлечения к ответственности представителей российских властей, чтобы побудить кремль к ответственной дипломатии и диалогу, который может уменьшить насилие и привести к прекращению войны.