США готовы продолжить военную поддержку Украины и давление на РФ, - Госдеп
Оборонная помощь Украине и инструменты давления на Россию начинают доказывать свою эффективность. США продолжат это делать, пока не заставят Кремль прекратить войну.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Госдепа Неда Прайса.
Он отметил, что Россия до сих пор не проявила никаких признаков того, что она готова принять дипломатию как выход из ситуации.
"Поэтому мы продолжим делать то, что уже доказало свою эффективность", - сказал Прайс.
Он уточнил, что Соединенные Штаты будут и впредь оказывать украинским партнерам помощь в сфере безопасности и обороны, чтобы они могли отражать жестокие атаки россиян, защищать свои свободу, демократию и независимость.
"Мы будем и дальше наращивать экономические и финансовые последствия для кремля, а также всех, кто способствует этой войне", - добавил Прайс.
Кроме того, по его словам, США будут делать все возможное для поддержки Украины и привлечения к ответственности представителей российских властей, чтобы побудить кремль к ответственной дипломатии и диалогу, который может уменьшить насилие и привести к прекращению войны.
Напомним, накануне Палата представителей США одобрила масштабный пакет помощи, предусматривающий поддержку Украины на общую сумму около 40 млрд долларов. Документ поддержали 368 законодателей, 57 высказались против.
Отметим, что США второй раз в истории ввели ленд-лиз. Подписанный Джо Байденом закон ускорит поставки военной помощи и поможет нам в борьбе с оккупантами.
Ранее Байден объявил новый пакет военной помощи для Украины. По его словам, наша страна получит артиллерийские боеприпасы, радары и другое военное оборудование.
Как отмечал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, после того, как ленд-лиз станет реальностью для Украины, России стоит ожидать введения эмбарго на ее нефть.
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