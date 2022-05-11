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Палата представителей США одобрила пакет поддержки Украины на 40 млрд долларов

Новина українською →
Вашингтон, Среда 11 мая 2022 04:53
Палата представителей США одобрила пакет поддержки Украины на 40 млрд долларов Фото: Палата представителей США приняла пакет поддержки Украины на 40 млрд долларов (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Палата представителей США одобрила масштабный пакет помощи, предусматривающий поддержку Украины на общую сумму около 40 млрд долларов. Проект получил необходимое большинство голосов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Палаты представителей США.

Теперь он поступит на рассмотрение Сената Конгресса.

Лидер большинства в Сенате Чак Шумер заявил, что после того, как Палата представителей одобрила пакет, Сенат "примет быстрые меры", чтобы утвердить его и отправить на подпись Байдену.

Законопроект включает в себя увеличение финансирования полномочий президента с 5 млрд долларов, которые первоначально запрашивала администрация Байдена, до 11 млрд долларов. Финансирование полномочий президента по сокращению расходов позволяет администрации отправлять военную технику и оружие из запасов США. Это был один из основных способов оперативного обеспечения украинцев военной техникой.

Изначально президент США запрашивал у Конгресса 33 млрд долларов. Но законодатели намерены дополнительно выделить 3,4 млрд долларов на военную помощь и 3,4 млрд долларов на гуманитарные вопросы.

Первоначальный запрос Байдена в размере 33 млрд долларов для Украины должен был распределиться так: 20,4 млрд долларов направлялось в виде военной помощи, 8,5 млрд долларов - в виде экономической помощи и 3 млрд долларов – на решение гуманитарных вопросов и проблем глобальной продовольственной безопасности.

Напомним, что США второй раз в истории ввели ленд-лиз. Подписанный Джо Байденом закон ускорит поставки военной помощи и поможет нам в борьбе с оккупантами.

Ранее Байден объявил новый пакет военной помощи для Украины. По его словам, наша страна получит артиллерийские боеприпасы, радары и другое военное оборудование.

Как отмечал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, после того, как ленд-лиз станет реальностью для Украины, России стоит ожидать введения эмбарго на ее нефть.

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