ru ua
Пт, 13 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Пентагоні попередили про можливе призупинення поставок озброєння до України

Новость на русском →
П'ятниця 13 травня 2022 22:23
В Пентагоні попередили про можливе призупинення поставок озброєння до України Фото: Джон Кірбі, представник Державного департаменту США (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Пентагон може призупинити поставки озброєння до України. Це станеться, якщо Сенат не схвалить проєкт про надання допомоги Києву.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова представника Державного департаменту США Джона Кірбі під час брифінгу.

Щоб військова допомога від США надходила Україні безперебійно, як пояснив Кірбі, американський Сенат повинен схвалити виділення ще 40 млрд доларів не пізніше 19 травня.

"Якщо ми не отримаємо повноважень скоро, це можливо, що буде бульбашка, період часу, в який нічого не передаватиметься. І ми хотіли б бути впевненими, що такого вдасться уникнути", - заявив Кірбі.

Цього тижня Палата представників вже ухвалила допомогу нашій країні, однак Сенат не зміг цього зробити через те, що сенатор Ренд Пол заблокував процес. Республіканець бажає посилити нагляд за витрачанням коштів, перш ніж погодитись ухвалювати законопроєкт.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що грошей США на військову допомогу залишилось на три тижні. Байден закликав Конгрес прискорити прийняття закону про виділення додаткових 33 млрд доларів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пентагон Україна
NEWS
Керував звірствами у Сирії. Стало відоме ім'я генерала, який наказував обстрілювати Харків
Керував звірствами у Сирії. Стало відоме ім'я генерала, який наказував обстрілювати Харків
DAILY
Дорога в Європу. Чи отримає Україна статус кандидата на вступ до ЄС
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Дорога в Європу. Чи отримає Україна статус кандидата на вступ до ЄС