Денег на военную помощь Украине осталось на три недели, - Пентагон

США смогут продолжать оказывать военную помощь Украине в рамках оставшегося бюджета до конца мая. Американский президент Джо Байден призвал Конгресс ускорить принятие закона о выделении дополнительных 33 млрд долларов.

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

В ходе брифинга Кирби сообщил, что с оставшимися в распоряжении Пентагона 100 млн долларами и выделенными Байденом 150 млн долларов США могут оказывать военную помощь Украине примерно в течение трех недель.

"Мы считаем, того, что у нас осталось, хватит на большую часть этого месяца, на новые пакеты и оборудование, но именно поэтому мы призываем Конгресс действовать быстро", - добавил Кирби.

Отмечается, что администрация Байдена обратилась к Конгрессу с просьбой как можно быстрее принять дополнительный пакет помощи на сумму 33 млрд долларов для продолжения оказания гуманитарной и военной помощи Украине.