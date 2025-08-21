РФ знову заговорила про "гарантії безпеки" для України: хочуть повернення до Стамбулу-2022
Москва відкидає ідею гарантій безпеки Україні без участі Росії й наполягає на нейтральному статусі Києва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Росії Сергія Лаврова.
За словами Лаврова, Москва відкидає ідею європейських партнерів виключити Росію з механізму майбутніх гарантій безпеки України.
Водночас Кремль, як і раніше наполягає: гарантії можуть надаватися лише за умови збереження для Києва нейтрального та позаблокового статусу.
"Принцип колективного надання Україні гарантій безпеки як і раніше актуальний", - заявив Лавров.
За задумом Москви, йдеться про модель озвучену в Стамбулі у 2022-му, вона нагадує п’яту статтю Північноатлантичного договору, проте без перспективи членства України в альянсі.
Також російський міністр у своєму стилі намагається поставити під сумнів легітимність президента України Володимира Зеленського.
"І, звичайно, при розумінні, що коли справа дійде до підписання майбутніх домовленостей, то буде вирішено питання про легітимність персони, яка підписуватиме ці домовленості з української сторони", - сказав Лавров.
Окремо він наголосив, що російський диктатор Володимир Путін нібито готовий до зустрічі із Зеленським, однак лише за умови, що всі теми для обговорення на вищому рівні будуть детально опрацьовані заздалегідь.
Гарантії безпеки для України
Нагадаємо, що під час зустрічі президентів України, США та європейських лідерів у Білому домі 18 серпня ключовою темою переговорів стали гарантії безпеки для України.
Наразі відомо, що союзники розглядають можливість надати їх за принципом 5-ї статті НАТО, але поза межами Альянсу.
Президент США Дональд Трамп наголосив, що його країна візьме участь у цьому процесі, однак провідну роль мають відіграти європейські країни.
При цьому він виключив відправку американських військ в Україну. Проте не виключається, що США можуть надати Україні підтримку з повітря в рамках гарантій безпеки.
Зауважимо, що РБК-Україна детально описало, які гарантії безпеки США та Європа обіцяють Україні.
Водночас "коаліція рішучих" заявила про готовність розгорнути сили стримування на території України.
РБК-Україна в окремому матеріалі писало, про що говорили Україна та РФ у 2022-му та чи була заключена угода в Стамбулі.