Пенсії за травень почали виплачувати: хто отримає надбавки

Пенсійний фонд України розпочав фінансування виплат за травень 2026 року. Частина громадян отримає підвищені суми за віком і стажем.
Деталі зібрало РБК-Україна в матеріалі нижче.
Станом на 3 травня Пенсійний фонд уже спрямував перші кошти:
Крім того, від початку травня органи ПФУ вже надали 68,7 тисячі послуг громадянам, які звернулися по допомогу.
Завдяки березневій постанові Кабміну № 236, багатьом українцям автоматично перерахували виплати. Це стосується пенсіонерів, які мають необхідний страховий стаж (для чоловіків - 35 років, для жінок - 30 років, якщо не вказано інше).
Важливо: якщо є надбавка за особливі заслуги перед Україною, її виплачують понад ці суми.
Окремо діють щомісячні компенсації для тих, чия пенсія не перевищує 10 340,35 грн:
Частина українців отримає весняну одноразову виплату у розмірі 1500 гривень у травні. Це пов’язано з особливостями нарахувань.
Право на цю допомогу мають ті, кому пенсію або соцдопомогу призначили станом на 1 квітня. Проте є люди, які звертаються до Пенсійного фонду в травні, але дата призначення їхньої виплати - до 1 квітня.
У такому разі ПФУ нараховує допомогу чи пенсію за попередній період у квітні, а саму одноразову виплату в 1500 гривень людина отримає на картку в травні.