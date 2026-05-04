Пенсии за май начали выплачивать: кто получит надбавки

Сколько уже профинансировано на май

По состоянию на 3 мая Пенсионный фонд уже направил первые средства:

1,2 млрд грн - на выплату пенсий через "Укрпочту"

84,3 млн грн - на оплату больничных

Кроме того, с начала мая органы ПФУ уже предоставили 68,7 тысячи услуг гражданам, которые обратились за помощью.

Возрастные надбавки и доплаты за стаж в мае

Благодаря мартовскому постановлению Кабмина № 236, многим украинцам автоматически пересчитали выплаты. Это касается пенсионеров, которые имеют необходимый страховой стаж (для мужчин - 35 лет, для женщин - 30 лет, если не указано иное).

Доплаты к минимальному размеру пенсии получат:

Пенсионеры от 65 лет (которые не работают и не являются ФЛП) со стажем 35 лет (мужчины) и 30 лет (женщины) - их пенсия теперь не может быть меньше 4 213 грн. Если сумма меньше, ПФУ доплачивает разницу.

Пенсионеры от 80 лет со стажем 25 лет (мужчины) и 20 лет (женщины) - минимальная выплата также составляет 4 213 грн.

Пенсионеры от 70 до 80 лет (в том числе те, кто работает или является ФОП) со стажем 35 лет (мужчины) и 30 лет (женщины) - минимальная пенсия подтягивается до 4 050 грн. Если стажа меньше, доплата рассчитывается пропорционально.

Пенсионеры от 75 до 80 лет со стажем 25 лет (мужчины) и 20 лет (женщины) - пенсия должна быть не меньше 4 050 грн.

Лица до 70 лет со стажем 35/30 лет и люди с инвалидностью I группы (независимо от возраста и стажа) - минимальная выплата составляет 3 725 грн.

Неработающие пенсионеры (независимо от возраста и стажа) - минимальная пенсия составляет 3 406 грн.

Важно: если есть надбавка за особые заслуги перед Украиной, ее выплачивают сверх этих сумм.

Ежемесячные компенсационные выплаты за возраст

Отдельно действуют ежемесячные компенсации для тех, чья пенсия не превышает 10 340,35 грн:

570 грн - пенсионеры от 80 лет

456 грн - люди в возрасте 75-80 лет

300 грн - люди в возрасте 70-75 лет

Кто получит 1500 гривен в мае вместо апреля

Часть украинцев получит весеннюю единовременную выплату в размере 1500 гривен в мае. Это связано с особенностями начислений.

Право на эту помощь имеют те, кому пенсию или соцпомощь назначили по состоянию на 1 апреля. Однако есть люди, которые обращаются в Пенсионный фонд в мае, но дата назначения их выплаты - до 1 апреля.

В таком случае ПФУ начисляет помощь или пенсию за предыдущий период в апреле, а саму единовременную выплату в 1500 гривен человек получит на карточку в мае.