Пенсии за май начали выплачивать: кто получит надбавки

Пенсионный фонд Украины начал финансирование выплат за май 2026 года. Часть граждан получит повышенные суммы по возрасту и стажу.
Детали собрало РБК-Украина в материале ниже.
По состоянию на 3 мая Пенсионный фонд уже направил первые средства:
Кроме того, с начала мая органы ПФУ уже предоставили 68,7 тысячи услуг гражданам, которые обратились за помощью.
Благодаря мартовскому постановлению Кабмина № 236, многим украинцам автоматически пересчитали выплаты. Это касается пенсионеров, которые имеют необходимый страховой стаж (для мужчин - 35 лет, для женщин - 30 лет, если не указано иное).
Важно: если есть надбавка за особые заслуги перед Украиной, ее выплачивают сверх этих сумм.
Отдельно действуют ежемесячные компенсации для тех, чья пенсия не превышает 10 340,35 грн:
Часть украинцев получит весеннюю единовременную выплату в размере 1500 гривен в мае. Это связано с особенностями начислений.
Право на эту помощь имеют те, кому пенсию или соцпомощь назначили по состоянию на 1 апреля. Однако есть люди, которые обращаются в Пенсионный фонд в мае, но дата назначения их выплаты - до 1 апреля.
В таком случае ПФУ начисляет помощь или пенсию за предыдущий период в апреле, а саму единовременную выплату в 1500 гривен человек получит на карточку в мае.