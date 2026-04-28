Як розраховують пенсію у 2026 році? У ПФУ назвали головні фактори, що впливають на суму

11:11 28.04.2026 Вт
У ПФУ назвали середню зарплату, яку застосують для розрахунку пенсій у 2026 році
aimg Тетяна Веремєєва
Як розраховують пенсію у 2026 році? У ПФУ назвали головні фактори, що впливають на суму Фото: У ПФУ пояснили, як розраховують пенсії (facebook.com/kogupfu)

В Україні розмір пенсії за віком визначається індивідуально - він залежить не лише від стажу, а й від рівня офіційної зарплати.

РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України (ПФУ) пояснює, як саме відбувається розрахунок і що враховують під час призначення виплат.

Читайте також: Перерахунок пенсії працюючим пенсіонерам: в яких випадках врахують нову зарплату

Головне:

  • Базові показники: Розмір пенсії залежить від тривалості офіційного страхового стажу та рівня заробітної плати.
  • Актуальна цифра: Для розрахунку виплат у 2026 році держава застосовує показник середньої зарплати по країні на рівні 17 482,87 гривень.
  • Період обліку: Система автоматично враховує дані про доходи з 2000 року.
  • Оптимізація виплат: Закон дозволяє виключити з розрахунку до 10% місяців із найнижчим заробітком.

Від чого залежить пенсія

Ключових факторів при розрахунку пенсії два:

  • офіційна заробітна плата, з якої сплачувалися внески;
  • тривалість страхового стажу.

Під час розрахунку держава орієнтується на середню зарплату по країні за останні три роки перед виходом на пенсію. У 2026 році цей показник становить 17 482,87 гривень.

Далі оцінюється, наскільки зарплата конкретної людини була вищою або нижчою за середню. Для цього аналізують кожен місяць стажу і виводять загальний індивідуальний показник.

Окремо враховується тривалість стажу: що більше років людина працювала і сплачувала внески, то більшим буде вплив цього показника на кінцеву суму пенсії.

Як це виглядає на практиці

У Пенсійному фонді навели приклад: чоловік із 35 роками стажу, який звернувся за пенсією у 2026 році, може отримувати близько 10,3 тисячі гривень.

Ця сума формується з урахуванням його заробітку протягом життя та тривалості страхового стажу.

Як розраховують пенсію у 2026 році? У ПФУ назвали головні фактори, що впливають на суму
Приклад розрахунку пенсії у 2026 році (інфографіка: ПФУ)

Які нюанси варто знати

Є кілька важливих деталей, які можуть вплинути на розмір виплат:

  • основна інформація про зарплату береться з 2000 року, коли запрацював електронний облік;
  • за бажанням можна додати дані про заробіток до 2000 року - але лише за наявності підтверджуючих документів;
  • із розрахунку можуть виключити частину місяців із найнижчими доходами - це дозволяє трохи підвищити майбутню пенсію.

Фактично система побудована так, що найбільше значення мають "білі" доходи і тривалість роботи. Тобто чим довше людина працює офіційно і чим вищою є її зарплата, тим більшою буде пенсія після виходу на заслужений відпочинок.

Раніше РБК-Україна розповідало про вікові надбавки до пенсій у травні. Частина пенсіонерів отримає доплати від 300 до 570 гривень залежно від віку (70, 75 або 80+ років). Виплати призначаються автоматично.

Також ми писали, що учасники бойових дій в Україні мають право на достроковий вихід на пенсію: чоловіки - з 55 років, жінки - з 50, за умови необхідного стажу. Також їм передбачені доплати до пенсії та гарантія мінімального рівня виплат, а оформити пенсію можна онлайн або у відділенні ПФУ.

Прильоти в Конотопі, Сумах, Кривому Розі й не тільки: що відомо про атаку РФ по Україні
