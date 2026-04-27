У ПФУ розповіли, чи обов’язково оцифровувати трудову книжку: важливе роз'яснення

В Україні оцифрування трудової книжки не є обов’язковим - Пенсійний фонд (ПФУ) усе одно врахує стаж під час оформлення пенсії. Водночас частині українців варто зробити це заздалегідь, щоб уникнути затримок і проблем із підтвердженням даних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар голови правління ПФУ з питань цифровізації Олександра Малецького "Українському радіо" .

Головне: Статус оцифрування: Процедура не є обов'язковою, а за її відсутність немає штрафів. ПФУ врахує паперові дані безпосередньо під час оформлення пенсії.

Процедура не є обов'язковою, а за її відсутність немає штрафів. ПФУ врахує паперові дані безпосередньо під час оформлення пенсії. Стаж до 2000 року: Електронний реєстр містить дані лише з 2000 року. Роботу в попередні періоди потрібно вносити вручну на основі паперової книжки.

Електронний реєстр містить дані лише з 2000 року. Роботу в попередні періоди потрібно вносити вручну на основі паперової книжки. Кому варто поспішити: Оцифрувати документи заздалегідь радять людям із великим стажем до 2000 року, наявними помилками в записах або тим, хто виходить на пенсію найближчим часом.

Оцифрувати документи заздалегідь радять людям із великим стажем до 2000 року, наявними помилками в записах або тим, хто виходить на пенсію найближчим часом. Переваги "цифри": Електронний формат автоматично перевіряє дані та дозволяє уникнути бюрократичних затримок у процесі нарахування пенсії.

Чому паперова трудова вже не головна

З 2021 року основним джерелом інформації про трудову діяльність став електронний Реєстр застрахованих осіб. Саме ці дані зараз використовують для нарахування пенсій. Паперова трудова книжка при цьому не скасована, але виконує допоміжну функцію - фактично дублює інформацію з електронної системи.

Перехід на "цифру" пояснюють і якістю даних. У паперових книжках часто траплялися:

помилки в записах;

неточності у назвах підприємств;

відсутність частини інформації;

різні формати ведення.

Натомість електронні дані подаються роботодавцями разом із офіційною звітністю та автоматично перевіряються.

Головний нюанс: стаж до 2000 року

Є важливе обмеження - електронний реєстр містить дані приблизно з 2000 року. Вся інформація про роботу до цього періоду автоматично туди не потрапила. Саме тому й виникла потреба оцифровувати паперові трудові книжки - щоб додати стаж за попередні роки.

Без цього частина стажу може просто не відобразитися в системі до моменту оформлення пенсії.

Чи обов’язково це робити

Оцифрування не є обов’язковим - штрафів або покарань за відсутність даних немає. Навіть якщо людина не подала трудову книжку заздалегідь, Пенсійний фонд прийме документи під час оформлення пенсії та внесе інформацію до реєстру.

Однак у такому випадку процес може затягнутися через додаткові перевірки.

Кому варто не відкладати

У Пенсійному фонді радять заздалегідь оцифрувати документи, якщо:

є значний стаж до 2000 року;

у трудовій книжці є помилки або неточності;

частина документів втрачена;

людина планує вихід на пенсію найближчим часом.

У таких випадках краще перевірити і внести всі дані наперед, щоб уникнути зайвої бюрократії.

З огляду на воєнний стан держава розглядає можливість подовження перехідного періоду для оцифрування документів. Втім, експерти радять не відкладати цей процес, адже це дозволяє швидше оформити пенсію і уникнути проблем із підтвердженням стажу.