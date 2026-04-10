1500 гривень деяким пенсіонерам можуть виплатити в травні: про кого йдеться
Частина пенсіонерів можуть отримати весняну виплату у 1500 гривень у травні замість квітня через особливості нарахування.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила начальник Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області Олена Корчака.
"Ми розпочали виплати у квітні і я думаю, що найближчим часом завершимо виплату всім отримувачам. Згадаємо про те, що порядок передбачає (право на отримання допомоги у 1500 грн - ред.) отримувачам пенсій і соцдопомог станом на 1 квітня", - зазначила Корчака.
За її словами, є категорія людей, яка може звернутися до Пенсійного фонду у травні з датою призначення пенсії або допомоги до 1 квітня, то таким людям Пенсійний фонд буде нараховувати у квітні допомогу або пенсію, а в травні – відправить відповідну одноразову виплату.
Як раніше повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, станом на 10 квітня виплату у 1500 гривень на свої банківські картки вже отримали 9 млн пенсіонерів.
Хто має право на виплату у 1500 гривень
Одноразова виплата у розмірі 1500 гривень передбачена для найбільш незахищених верств населення. До переліку отримувачів увійшли:
- пенсіонери за віком та люди з інвалідністю;
- малозабезпечені та багатодітні родини;
- внутрішньо переміщені особи (ВПО);
- одинокі матері та отримувачі базової соціальної допомоги.
Допомога нараховується за умови, що загальний розмір щомісячних виплат особи (разом із усіма надбавками) не перевищує 25 950 гривень.
Водночас державну підтримку отримають певні категорії громадян незалежно від рівня їхнього доходу. Йдеться про:
- осіб, які брали безпосередню участь у захисті України;
- членів сімей загиблих, померлих або зниклих безвісти Захисників і Захисниць;
- учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідало про запуск разової грошової допомоги для українців з 1 квітня 2026 року.
Так, держава почала виплачувати по 1500 гривень пенсіонерам і отримувачам соцвиплат. Кошти надходитимуть автоматично - на банківські рахунки або разом із пенсією через "Укрпошту", без необхідності звертатися до установ.