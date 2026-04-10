1500 гривень деяким пенсіонерам можуть виплатити в травні: про кого йдеться

Частина пенсіонерів можуть отримати весняну виплату у 1500 гривень у травні замість квітня через особливості нарахування.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявила начальник Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області Олена Корчака.

"Ми розпочали виплати у квітні і я думаю, що найближчим часом завершимо виплату всім отримувачам. Згадаємо про те, що порядок передбачає (право на отримання допомоги у 1500 грн - ред.) отримувачам пенсій і соцдопомог станом на 1 квітня", - зазначила Корчака.

За її словами, є категорія людей, яка може звернутися до Пенсійного фонду у травні з датою призначення пенсії або допомоги до 1 квітня, то таким людям Пенсійний фонд буде нараховувати у квітні допомогу або пенсію, а в травні – відправить відповідну одноразову виплату.

Як раніше повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, станом на 10 квітня виплату у 1500 гривень на свої банківські картки вже отримали 9 млн пенсіонерів.

Хто має право на виплату у 1500 гривень

Одноразова виплата у розмірі 1500 гривень передбачена для найбільш незахищених верств населення. До переліку отримувачів увійшли:

пенсіонери за віком та люди з інвалідністю;

малозабезпечені та багатодітні родини;

внутрішньо переміщені особи (ВПО);

одинокі матері та отримувачі базової соціальної допомоги.

Допомога нараховується за умови, що загальний розмір щомісячних виплат особи (разом із усіма надбавками) не перевищує 25 950 гривень.

Водночас державну підтримку отримають певні категорії громадян незалежно від рівня їхнього доходу. Йдеться про: