Пенсии за декабрь профинансированы: сколько выплатили украинцам

Украина, Четверг 01 января 2026 15:33
Пенсии за декабрь профинансированы: сколько выплатили украинцам Фото: Пенсионный фонд Украины отчитался о выплатах в декабре 2025 года
Автор: Сергей Козачук

В Украине обнародованы данные о финансировании социальных выплат по состоянию на 31 декабря. Речь идет о финансировании пенсий, субсидий, больничных и государственной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

По состоянию на 31 декабря Пенсионный фонд Украины профинансировал социальные выплаты на общую сумму более 87 млрд гривен. Средства направили на пенсии, субсидии, страховые и государственные пособия.

В частности, на пенсионные выплаты было направлено 68,5 млрд гривен. Из этой суммы 8,8 млрд гривен выплачено через АО "Укрпочта", а 59,7 млрд гривен - через уполномоченные банки.

На жилищные субсидии и льготы профинансировано 4,3 млрд гривен.

Страховые выплаты составили 3,3 млрд гривен, из которых 2,1 млрд гривен направлено на оплату больничных.

Кроме того, на государственные пособия и другие выплаты выделено 10,9 млрд гривен.

В течение декабря органы Пенсионного фонда Украины предоставили 1527000 услуг гражданам, которые обратились за консультациями и оформлением выплат.

Финансирование социальных выплат в январе 2026 года начнется с 1 января, сообщили в ПФУ.

Пенсионный фонд Украины ежемесячно публикует отчеты об объемах финансирования социальных выплат.

Ранее ПФУ неоднократно подчеркивал, что пенсии, субсидии и страховые выплаты финансируются в плановом режиме, даже в условиях военного положения.

Физическая идентификация

Напомним, ранее Пенсионный фонд Украины сообщал о перечислении социальных выплат за ноябрь 2025 года. На выплату пенсий гражданам направили 68 миллиардов гривен.

Также ПФУ отмечал, что украинцы, которые не успели пройти физическую идентификацию до 31 декабря 2025 года, не лишаются права на пенсионные или страховые выплаты. Даже в случае временного приостановления начислений их можно будет восстановить в 2026 году после прохождения необходимой процедуры.

Мы писали, что 31 декабря - предельный срок подтверждения личности для получателей пенсий и других социальных выплат.

Требование касается граждан, проживающих на временно оккупированных территориях, лиц, которые после 24 февраля 2022 года выехали из оккупированных регионов и не оформили статус ВПЛ, а также украинцев за рубежом, которые продолжают получать пенсии.

Пройти идентификацию можно несколькими способами - лично в отделении Пенсионного фонда Украины, онлайн через приложение "Дія", с помощью видеоидентификации или через дипломатические учреждения Украины за рубежом.

Сообщалось, что если идентификацию не пройти вовремя, выплаты пенсий и социальной помощи временно приостановят.

Для видеоидентификации необходимо подать заявку на веб-портале Пенсионного фонда Украины и пройти подтверждение личности во время видеосвязи с представителем учреждения.

