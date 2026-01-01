Пенсии за декабрь профинансированы: сколько выплатили украинцам

В Украине обнародованы данные о финансировании социальных выплат по состоянию на 31 декабря. Речь идет о финансировании пенсий, субсидий, больничных и государственной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины .

По состоянию на 31 декабря Пенсионный фонд Украины профинансировал социальные выплаты на общую сумму более 87 млрд гривен. Средства направили на пенсии, субсидии, страховые и государственные пособия.

В частности, на пенсионные выплаты было направлено 68,5 млрд гривен. Из этой суммы 8,8 млрд гривен выплачено через АО "Укрпочта", а 59,7 млрд гривен - через уполномоченные банки.

На жилищные субсидии и льготы профинансировано 4,3 млрд гривен.

Страховые выплаты составили 3,3 млрд гривен, из которых 2,1 млрд гривен направлено на оплату больничных.

Кроме того, на государственные пособия и другие выплаты выделено 10,9 млрд гривен.

В течение декабря органы Пенсионного фонда Украины предоставили 1527000 услуг гражданам, которые обратились за консультациями и оформлением выплат.

Финансирование социальных выплат в январе 2026 года начнется с 1 января, сообщили в ПФУ.

Пенсионный фонд Украины ежемесячно публикует отчеты об объемах финансирования социальных выплат.

Ранее ПФУ неоднократно подчеркивал, что пенсии, субсидии и страховые выплаты финансируются в плановом режиме, даже в условиях военного положения.