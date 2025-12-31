Не встигли пройти ідентифікацію до 31 грудня? У ПФУ пояснили, що буде з пенсіями

Українці, які не встигли пройти фізичну ідентифікацію до 31 грудня 2025 року, не втратять право на пенсію чи страхові виплати. Навіть якщо виплати тимчасово призупинять, їх можна буде поновити у 2026 році після проходження процедури.

РБК-Україна повідомляє, що про це в ефірі телемарафону розповів заступник голови правління Пенсійного фонду України з питань цифрового розвитку Олександр Малецький.

За його словами, процедура ідентифікації пенсіонерів стартувала у 2025 році відповідно до постанови Кабінету міністрів. Станом на 30 грудня її вже пройшли майже 400 тисяч осіб, однак багато людей почали звертатися лише наприкінці року.

Малецький пояснив, що ті, хто вже пройшов ідентифікацію або записався на неї, з 1 січня 2026 року продовжать отримувати виплати без перерв. Пенсійний фонд проведе ідентифікацію найближчим часом, навіть якщо дата запису припадає вже на кінець року.

Водночас для тих, хто не пройшов ідентифікацію до Нового року і не встиг записатися, виплати можуть тимчасово призупинити. Але це не означає скасування пенсії. Після проходження ідентифікації у 2026 році виплати будуть автоматично поновлені.

У ПФУ наголошують, що навіть у разі зупинки виплат через непройдену ідентифікацію люди не залишаться без пенсії назавжди. Після підтвердження особи всі виплати поновлять відповідно до чинних правил.