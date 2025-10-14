ua en ru
Вт, 14 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Щоб не втратити пенсію: у ПФУ пояснили, як пройти відеоідентифікацію онлайн

Вівторок 14 жовтня 2025 12:53
UA EN RU
Щоб не втратити пенсію: у ПФУ пояснили, як пройти відеоідентифікацію онлайн Фото: Як пройти індентифікацію в ПФУ через відеозв'язок (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Пенсіонери та отримувачі страхових виплат, які тимчасово проживають за межами України або перебувають на тимчасово окупованих територіях, повинні пройти фізичну ідентифікацію до 31 грудня 2025 року для продовження отримання виплат.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Пенсійний фонд України (ПФУ).

Як пройти ідентифікацію

Фізичну ідентифікацію можна пройти онлайн - через відеоконференцзв’язок з фахівцем Пенсійного фонду. Для цього необхідно:

  • зайти на вебпортал електронних послуг ПФУ;
  • обрати вкладку "Заява на ідентифікацію за допомогою відеоконференцзв’язку";
  • заповнити онлайн-форму, зазначивши особисті дані, контактну інформацію та спосіб зв’язку (Google Meet, Zoom, Telegram, Viber тощо);
  • за потреби додати копії документів - паспорта, пенсійного посвідчення, довідки про ІПН або трудової книжки;
  • подати заяву та очікувати повідомлення про дату і час відеосеансу.

Для отримувачів, які живуть за кордоном, у формі передбачено спеціальну позначку про тимчасове проживання за межами України.

Особи, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, також можуть скористатись сервісом, але без зазначення цієї позначки.

Після опрацювання заяви заявнику надійде e-mail із запрошенням на відеоконференцію.

Нагадаємо, ПФУ зобов’язав одержувачів пенсій і соціальних виплат пройти фізичну ідентифікацію. Пройти можна особисто, через "Дію", відеоконференцію або у дипустановах за кордоном.

Це потрібно для оновлення даних і перевірки, хто реально отримує кошти. Ті, хто не пройдуть процедуру до встановленого терміну, можуть втратити виплати - їх призупинять до підтвердження особи.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пенсійний фонд України Пенсії Пенсії в Україні
Новини
Росіяни обстріляли Кіровоградщину, УЗ змінила рух поїздів: що відомо
Росіяни обстріляли Кіровоградщину, УЗ змінила рух поїздів: що відомо
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить