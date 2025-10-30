Прописка не має значення: де можна пройти ідентифікацію для пенсії

Одержувачі пенсій та соцвиплат в Україні мають обов’язково пройти фізичну ідентифікацію. Це потрібно для оновлення даних, адресності виплат і гарантування, що кошти отримують саме ті, кому вони належать.

РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України (ПФУ) розповідає, до яких сервісних центрів потрібно звертатися.

Громадяни, які тимчасово перебувають за кордоном і не можуть пройти ідентифікацію онлайн, мають право зробити це в будь-якому зручному сервісному центрі ПФУ, незалежно від місця реєстрації. Тобто їхати до сервісного центру за місцем прописки не потрібно - достатньо звернутися до будь-якого підрозділу Фонду, який зручно відвідати.