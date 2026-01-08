Павлоград у темряві: ремонтам заважають постійні тривоги й загроза атак

Атака РФ на Дніпропетровщину та Запоріжжя

Нагадаємо, в середу, 7 січня, РФ завдала ударів по об’єктах критичної інфраструктури на Дніпропетровщині та Запоріжжі, внаслідок чого обидві області повністю залишилися без електропостачання.

Мешканців закликали завчасно зробити запаси води, а для підтримки населення та забезпечення базових потреб почали розгортати "пункти незламності".

Усі міські лікарні Дніпра перевели на автономне живлення від генераторів, а шкільні канікули продовжили ще на два дні.

Крім того, росіяни здійснили одну з найбільших комбінованих атак на Кривий Ріг у Дніпропетровській області за весь час повномасштабного вторгнення. Удари були завдані по кількох локаціях. На Дніпропетровщині понад мільйон абонентів залишаються без тепла та води.

Зазначимо, енергетикам вдалось повністю повернути світло для жителів Запорізької області, але громадян закликають не користуватись потужними побутовими приладами через дефіцит електроенергії.

Детальніше про ситуацію зі світлом, водою та теплом після ударів РФ у двох областях - читайте у матеріалі РБК-Україна.