Павлоград в темноте: ремонтам мешают постоянные тревоги и угроза атак

На Днепропетровщине продолжают возвращать свет после вражеского обстрела, самая сложная ситуация в Павлограде. Там работам мешают постоянные воздушные тревоги и угроза новых ударов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ДТЭК в Telegram.
"Критическая инфраструктура региона работает с электричеством. Исключение - Павлоград, где работы осложняются постоянными тревогами и угрозой атак", - говорится в заявлении.
ДТЭК отмечает, что свет после обстрелов вернули еще 150 тысячам семей Днепропетровщины.
С ночи электроснабжение восстановлено почти для 350 тысяч домов, около 500 тысяч семей до сих пор остаются без света.
Напомним, в среду, 7 января, РФ нанесла удары по объектам критической инфраструктуры на Днепропетровщине и Запорожье, в результате чего обе области полностью остались без электроснабжения.
Жителей призвали заблаговременно сделать запасы воды, а для поддержки населения и обеспечения базовых потребностей начали разворачивать "пункты несокрушимости".
Все городские больницы Днепра перевели на автономное питание от генераторов, а школьные каникулы продлили еще на два дня.
Кроме того, россияне совершили одну из крупнейших комбинированных атак на Кривой Рог в Днепропетровской области за все время полномасштабного вторжения. Удары были нанесены по нескольким локациям. На Днепропетровщине более миллиона абонентов остаются без тепла и воды.
Отметим, энергетикам удалось полностью вернуть свет для жителей Запорожской области, но граждан призывают не пользоваться мощными бытовыми приборами из-за дефицита электроэнергии.
Подробнее о ситуации со светом, водой и теплом после ударов РФ в двух областях - читайте в материале РБК-Украина.