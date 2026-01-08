Павлоград в темноте: ремонтам мешают постоянные тревоги и угроза атак

На Днепропетровщине продолжают возвращать свет после вражеского обстрела, самая сложная ситуация в Павлограде. Там работам мешают постоянные воздушные тревоги и угроза новых ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ДТЭК в Telegram .

С ночи электроснабжение восстановлено почти для 350 тысяч домов, около 500 тысяч семей до сих пор остаются без света.

ДТЭК отмечает, что свет после обстрелов вернули еще 150 тысячам семей Днепропетровщины.

"Критическая инфраструктура региона работает с электричеством. Исключение - Павлоград, где работы осложняются постоянными тревогами и угрозой атак", - говорится в заявлении.

Атака РФ на Днепропетровщину и Запорожье

Напомним, в среду, 7 января, РФ нанесла удары по объектам критической инфраструктуры на Днепропетровщине и Запорожье, в результате чего обе области полностью остались без электроснабжения.

Жителей призвали заблаговременно сделать запасы воды, а для поддержки населения и обеспечения базовых потребностей начали разворачивать "пункты несокрушимости".

Все городские больницы Днепра перевели на автономное питание от генераторов, а школьные каникулы продлили еще на два дня.

Кроме того, россияне совершили одну из крупнейших комбинированных атак на Кривой Рог в Днепропетровской области за все время полномасштабного вторжения. Удары были нанесены по нескольким локациям. На Днепропетровщине более миллиона абонентов остаются без тепла и воды.

Отметим, энергетикам удалось полностью вернуть свет для жителей Запорожской области, но граждан призывают не пользоваться мощными бытовыми приборами из-за дефицита электроэнергии.

Подробнее о ситуации со светом, водой и теплом после ударов РФ в двух областях - читайте в материале РБК-Украина.