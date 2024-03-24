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Пастки для ворожої техніки. В Одеській ОВА розповіли про зведення укріплень (фото)

Фото: в Одеській області встановлюють фортифікаційні споруди (t.me/odeskaODA)
Автор: Володимир Костирін

В Одеській області тривають роботи зі встановлення фортифікаційних та захисних споруд, укріплень, а також облаштування бліндажів. Зокрема бетонних пірамід, так званих "зубів дракона", було встановлено понад п'ять тисячі одиниць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Telegram-канал глави Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

"Сучасні фортифікації передбачають систему траншей, бліндажів та інших укриттів як для особового складу, так і техніки", - розповів чиновник. 

Він зазначив, що таке будівництво у регіоні йде відповідно до військової доцільності, планування Міністерства оборони та інженерним нормам. 

"Окопи захищені від протікання гідроізоляцією, укріпленні деревиною та насипом. Бетонні піраміди - пастки для ворожої техніки. Їх встановлено вже більше 5000 одиниць", - йдеться в публікації.

Глава ОВА також показав фото відповідних робіт. 

 

В Одеській області зводять укріплення та фортифікаційні споруди (фото: t.me/odeskaODA)

Посилення оборонних споруд в Україні

Нагадаємо, у березні президент Володимир Зеленський висловився про отриманий звіт від глави уряду щодо темпів зведення нових оборонних рубежів - йдеться про захист у три смуги довжиною 2000 кілометрів.

Як розповіли в командуванні Сил підтримки ЗСУ 21 березня, інженерні війська будують фортифікації 24 години на добу 7 днів на тиждень.

Також нещодавно повідомлялося, що будівельники та інженери із Закарпаття в цілодобовому режимі будують фортифікаційні споруди в Запорізькій області попри постійні атаки окупантів. Крім того, про будівництво укріплень розповідали також представники влади у ЗапорізькійСумській та Одеській та Харківській областях.

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