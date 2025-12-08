"Пасивний дохід" від шахраїв: поліція пояснила, як не стати співучасником злочину

Українців, які шукають додатковий заробіток, попередили про небезпечну шахрайську схему. Йдеться про буцімто легкий "пасивний дохід" за доступ до банківської картки або рахунку.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Патрульної поліції Києва у Facebook.
Згідно з інформацією правоохоронців, в Україні існує шахрайська схема, яку можна назвати "банківська картка в оренду".
Йдеться про те, що шахраї шукають людей, які повірять у "пасивний дохід" за доступ:
"Насправді ж таким чином вони вербують грошових мулів (дропів) - людей, через чиї картки переказують кошти, отримані злочинним шляхом", - пояснили українцям.
Уточнюється, що в такому випадку "відповідати перед законом може саме власник картки".
Патрульна поліція столиці поділилась також переліком "червоних прапорців", які можуть свідчити про те, що людина має справу з аферистами:
"Легкі гроші - це не шанс, а пастка. Передавши картку, ви можете стати частиною чужої шахрайської схеми", - нагадали громадянам.
Тоді на людину замість "пасивного доходу" чекає "відповідальність за законом".
"Будьте обачні та не дайте себе обманути", - підсумували у поліції.
