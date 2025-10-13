ua en ru
Шахраї виманюють гроші: МВС пояснило, як розпізнати фейкові оголошення про оренду житла

Понеділок 13 жовтня 2025 09:58
Шахраї виманюють гроші: МВС пояснило, як розпізнати фейкові оголошення про оренду житла "Вигідна ціна" за оренду житла може бути фейком шахраїв (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

У мережі можна натрапити на небезпечні оголошення про оренду житла онлайн. Шахраї створюють фейкові сторінки з привабливими фото, пропонують "вигідну ціну" та наполягають на передоплаті. Проте після отримання коштів - зникають.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ (МВС) України у Facebook.

Якими можуть бути ознаки фейкового профілю

Згідно з інформацією МВС, ознаками фейкового профілю можуть бути:

  • ціна, значно нижча за середню;
  • фото, взяті з інших сайтів;
  • відсутність відеооглядів;
  • нещодавня дата створення профілю;
  • велика кількість фото, опублікованих за короткий проміжок часу;
  • неактивні сторінки, боти серед підписників;
  • відсутність відміток і відгуків реальних людей;
  • вимога повної передплати або передплати без договору;
  • часта зміна назви сторінки;
  • оплата, що пропонується на особисту картку;
  • відмова показати житло по відеозв'язку;
  • відмова надати точну адресу житла.

Шахраї виманюють гроші: МВС пояснило, як розпізнати фейкові оголошення про оренду житлаОзнаки фейкового профілю (інфографіка: facebook.com/mvs.gov.ua)

Як можна захистити себе від шахраїв

Для того, щоб захиститися від шахраїв та їхніх схем, громадянам під час пошуку житла в оренду онлайн радять:

  • перевіряти достовірність оголошення та профілю орендодавця (інформацію про нього) в мережі;
  • здійснювати зворотний пошук зображень, щоб з'ясувати походження опублікованих фото;
  • не переказувати кошти на сумнівні рахунки та без договору;
  • зберігати листування, квитанції та оголошення.

Шахраї виманюють гроші: МВС пояснило, як розпізнати фейкові оголошення про оренду житлаЯк захиститися від шахраїв (інфографіка: facebook.com/mvs.gov.ua)

Насамкінець у МВС закликали повідомляти кіберполіцію у разі:

  • якщо було виявлено підозрілі оголошення;
  • якщо людина постраждала від шахрайських дій.

"Зберігайте пильність та не дайте себе ошукати", - підсумували у міністерстві.

Шахраї виманюють гроші: МВС пояснило, як розпізнати фейкові оголошення про оренду житлаПублікація МВС (скриншот: facebook.com/mvs.gov.ua)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що українцям можуть надходити фейкові SMS або електронні листи від банків. Декому повідомляють про наявність буцімто "боргів", інших закликають надати додаткову інформацію "з міркувань безпеки".

Крім того, ми пояснювали, як шахраї навчились красти дані та гроші через QR-коди.

Читайте також, коли можуть знизитись ціни на оренду в Києві та інших містах.

