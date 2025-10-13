Шахраї виманюють гроші: МВС пояснило, як розпізнати фейкові оголошення про оренду житла
У мережі можна натрапити на небезпечні оголошення про оренду житла онлайн. Шахраї створюють фейкові сторінки з привабливими фото, пропонують "вигідну ціну" та наполягають на передоплаті. Проте після отримання коштів - зникають.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ (МВС) України у Facebook.
Якими можуть бути ознаки фейкового профілю
Згідно з інформацією МВС, ознаками фейкового профілю можуть бути:
- ціна, значно нижча за середню;
- фото, взяті з інших сайтів;
- відсутність відеооглядів;
- нещодавня дата створення профілю;
- велика кількість фото, опублікованих за короткий проміжок часу;
- неактивні сторінки, боти серед підписників;
- відсутність відміток і відгуків реальних людей;
- вимога повної передплати або передплати без договору;
- часта зміна назви сторінки;
- оплата, що пропонується на особисту картку;
- відмова показати житло по відеозв'язку;
- відмова надати точну адресу житла.
Ознаки фейкового профілю (інфографіка: facebook.com/mvs.gov.ua)
Як можна захистити себе від шахраїв
Для того, щоб захиститися від шахраїв та їхніх схем, громадянам під час пошуку житла в оренду онлайн радять:
- перевіряти достовірність оголошення та профілю орендодавця (інформацію про нього) в мережі;
- здійснювати зворотний пошук зображень, щоб з'ясувати походження опублікованих фото;
- не переказувати кошти на сумнівні рахунки та без договору;
- зберігати листування, квитанції та оголошення.
Як захиститися від шахраїв (інфографіка: facebook.com/mvs.gov.ua)
Насамкінець у МВС закликали повідомляти кіберполіцію у разі:
- якщо було виявлено підозрілі оголошення;
- якщо людина постраждала від шахрайських дій.
"Зберігайте пильність та не дайте себе ошукати", - підсумували у міністерстві.
Публікація МВС (скриншот: facebook.com/mvs.gov.ua)
