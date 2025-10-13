Шахраї виманюють гроші: МВС пояснило, як розпізнати фейкові оголошення про оренду житла

"Вигідна ціна" за оренду житла може бути фейком шахраїв (фото ілюстративне: Getty Images)

У мережі можна натрапити на небезпечні оголошення про оренду житла онлайн. Шахраї створюють фейкові сторінки з привабливими фото, пропонують "вигідну ціну" та наполягають на передоплаті. Проте після отримання коштів - зникають.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ (МВС) України у Facebook.