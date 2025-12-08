"Пассивный доход" от мошенников: полиция объяснила, как не стать соучастником преступления

Украинцев, которые ищут дополнительный заработок, предупредили об опасной мошеннической схеме. Речь идет о якобы легком "пассивном доходе" за доступ к банковской карте или счету.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Киева в Facebook.
Согласно информации правоохранителей, в Украине существует мошенническая схема, которую можно назвать "банковская карта в аренду".
Речь идет о том, что мошенники ищут людей, которые поверят в "пассивный доход" за доступ:
"На самом же деле таким образом они вербуют денежных мулов (дропов) - людей, через чьи карточки переводят средства, полученные преступным путем", - объяснили украинцам.
Уточняется, что в таком случае "отвечать перед законом может именно владелец карты".
Патрульная полиция столицы поделилась также перечнем "красных флажков", которые могут свидетельствовать о том, что человек имеет дело с аферистами:
"Легкие деньги - это не шанс, а ловушка. Передав карточку, вы можете стать частью чужой мошеннической схемы", - напомнили гражданам.
Тогда человека вместо "пассивного дохода" ждет "ответственность по закону".
"Будьте осмотрительны и не дайте себя обмануть", - подытожили в полиции.
Напомним, ранее украинцев предупредили об опасных случаях вымогательства денег от якобы имени Министерства внутренних дел.
Речь идет о мошеннической схеме, которая блокирует компьютер человека и заставляет его оплатить фейковый штраф.
Другая мошенническая схема - с фейковыми SMS - дает злоумышленникам полный доступ к телефону неосторожного пользователя.
Кроме того, мы рассказывали об опасной афере с опросом "от банка" и объясняли, как распознать фейковые объявления об аренде жилья.
Читайте также, как мошенники научились воровать данные и деньги через QR-коды.