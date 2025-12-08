RU

Общество Образование Деньги Изменения

"Пассивный доход" от мошенников: полиция объяснила, как не стать соучастником преступления

"Легкие деньги" могут быть опасной ловушкой мошенников (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Украинцев, которые ищут дополнительный заработок, предупредили об опасной мошеннической схеме. Речь идет о якобы легком "пассивном доходе" за доступ к банковской карте или счету.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Киева в Facebook.

Как работает схема мошенников с "пассивным доходом"

Согласно информации правоохранителей, в Украине существует мошенническая схема, которую можно назвать "банковская карта в аренду".

Речь идет о том, что мошенники ищут людей, которые поверят в "пассивный доход" за доступ:

  • либо к своей банковской карте;
  • либо к своему счету.

"На самом же деле таким образом они вербуют денежных мулов (дропов) - людей, через чьи карточки переводят средства, полученные преступным путем", - объяснили украинцам.

Уточняется, что в таком случае "отвечать перед законом может именно владелец карты".

На что обращать внимание, чтобы не стать жертвой аферистов

Патрульная полиция столицы поделилась также перечнем "красных флажков", которые могут свидетельствовать о том, что человек имеет дело с аферистами:

  • в предложенной вакансии речь идет только о переводах денег на счета;
  • нет никаких требований или обязанностей (все слишком просто, чтобы быть правдой);
  • образование или опыт работы - не нужны, но важно иметь банковскую карточку;
  • вся коммуникация осуществляется исключительно онлайн, без личных встреч;
  • человеку предлагают высокий заработок с минимальными затратами времени.

"Легкие деньги - это не шанс, а ловушка. Передав карточку, вы можете стать частью чужой мошеннической схемы", - напомнили гражданам.

Тогда человека вместо "пассивного дохода" ждет "ответственность по закону".

"Будьте осмотрительны и не дайте себя обмануть", - подытожили в полиции.

Публикация правоохранителей (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)

Напомним, ранее украинцев предупредили об опасных случаях вымогательства денег от якобы имени Министерства внутренних дел.

Речь идет о мошеннической схеме, которая блокирует компьютер человека и заставляет его оплатить фейковый штраф.

Другая мошенническая схема - с фейковыми SMS - дает злоумышленникам полный доступ к телефону неосторожного пользователя.

Кроме того, мы рассказывали об опасной афере с опросом "от банка" и объясняли, как распознать фейковые объявления об аренде жилья.

Читайте также, как мошенники научились воровать данные и деньги через QR-коды.

