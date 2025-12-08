"Пассивный доход" от мошенников: полиция объяснила, как не стать соучастником преступления

Как работает схема мошенников с "пассивным доходом"

Согласно информации правоохранителей, в Украине существует мошенническая схема, которую можно назвать "банковская карта в аренду".

Речь идет о том, что мошенники ищут людей, которые поверят в "пассивный доход" за доступ:

либо к своей банковской карте;

либо к своему счету.

"На самом же деле таким образом они вербуют денежных мулов (дропов) - людей, через чьи карточки переводят средства, полученные преступным путем", - объяснили украинцам.

Уточняется, что в таком случае "отвечать перед законом может именно владелец карты".

На что обращать внимание, чтобы не стать жертвой аферистов

Патрульная полиция столицы поделилась также перечнем "красных флажков", которые могут свидетельствовать о том, что человек имеет дело с аферистами:

в предложенной вакансии речь идет только о переводах денег на счета;

нет никаких требований или обязанностей (все слишком просто, чтобы быть правдой);

образование или опыт работы - не нужны, но важно иметь банковскую карточку;

вся коммуникация осуществляется исключительно онлайн, без личных встреч;

человеку предлагают высокий заработок с минимальными затратами времени.

"Легкие деньги - это не шанс, а ловушка. Передав карточку, вы можете стать частью чужой мошеннической схемы", - напомнили гражданам.

Тогда человека вместо "пассивного дохода" ждет "ответственность по закону".

"Будьте осмотрительны и не дайте себя обмануть", - подытожили в полиции.

Публикация правоохранителей (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)