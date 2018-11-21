Парубий рассказал, когда законы о "евробляхах" направят на подпись Порошенко

Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина, Виталий Носач)

До этого их должен подписать спикер Рады

Спикер парламента Андрей Парубий заявил, что два законопроекта о растаможке "евроблях" сегодня же будут направлены на подпись главе государства Петру Порошенко. Об этом он сказал после провального голосования за постановления об отклонении этих законов, передает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, что соответствующие проекты постановлений об отмене законов о растаможивании евроблях №№8487-П, 8487-П1, 8488-П, 8488-П1 поддержали соответственно 57, 56, 39 и 33 нардепы соответственно при 226 минимально необходимых.

"Мы отклонили постановления ... это дает возможность немедленно отправить (законы, ред.) На подпись президенту. Они сегодня же будут направлены президенту", - заявил Парубий.

Напомним, парламент сегодня разблокировал подписание законов о растаможке авто на еврономерах ("евроблях"). Теперь их могут подписать спикер парламента и президент.

Как писало РБК-Украина ранее, 20 ноября в столице владельцы авто на иностранной регистрации ("евроблях") заблокировали движение общественного транспорта, из-за чего в Киеве было введено оперативное положение, в рамках которого общественный транспорт курсировал вне графика движения. В частности, с отклонением от графика курсировали автобусы на маршрутах №№ 24, 62, 55.

Подчеркнем, в начале ноября парламент одобрил новую модель налогообложения легковых автомобилей и ужесточил штрафы за нарушение сроков растаможки "евроблях".