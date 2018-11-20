В Киеве "евробляхи" заблокировали общественный транспорт

Фото: акция "евроблях" в Киеве (РБК-Украина)

Автобусы на некоторых маршрутах курсируют с отклонением от графика

Сегодня, 20 ноября, в Киеве владельцы авто на иностранной регистрации ("евроблях") заблокировали движение общественного транспорта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию коммунального предприятия "Киевпастранс" в Facebook.

Сообщается, что с утра авто с иностранными номерами заблокировали движение общественного транспорта. В связи с этим в Киеве вводится оперативное положение, в рамках которого общественный транспорт курсирует вне графика движения. В частности, с отклонением от графика курсируют автобусы на маршрутах №№ 24, 62, 55.

Фото: акция владельцев авто на иностранных номерах (РБК-Украина)

Отметим, утром стало известно, что пограничный переход "Новая Гута-Новые Яриловичи" на границе с Беларусью с украинской стороны заблокировали владельцы машин с литовскими номерами.

Напомним, накануне в Ровно владельцы "евроблях" блокировали таможню, в ходе акции произошла потасовка с полицией. В частности, около 60 человек протестовали против увеличения таможенных платежей.

Ранее Верховная рада установила новые штрафы за нарушение сроков растаможки "евроблях".