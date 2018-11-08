Рада установила новые штрафы за нарушение сроков растаможки "евроблях"

Иллюстративное фото (РБК-Украина, Владислав Красинский)

Нацполиция получит право проверять "евроблях"

Парламент принял во втором чтении второй законопроект из пакета законов о "евробляхах" - №8488 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины о ввозе транспортных средств на таможенную территорию Украины", передает корреспондент РБК-Украина.

За закон проголосовали 245 парламентариев.

В частности, документом предлагаются изменения в ряд статей Таможенного кодекса Украины. Расширяются условия, которые являются основанием для продолжения предварительно установленного срока временного ввоза транспортных средств коммерческого назначения, осуществление других операций с такими транспортными средствами в случаях, предусмотренных кодексом. При этом редакция, которая действовала до этого, предусматривает продление срока временного ввоза только в случае наложения ареста (изъятия).

Новые штрафы

Так, в документе предусмотрены штрафы за нарушение срока пребывания автомобиля на "евробляхах" в режиме транзита.

Законом предусматривается установить штраф за превышение срока от 10 до 20 суток - 17 тысяч гривен, от 20 до 30 суток - 85 тысяч гривен, более чем на 30 суток (а также за потерю или раскомплектование транспортных средств) - 170 тысяч гривен, или их конфискацию по решению суда.

В проекте устанавливается возможность составления протокола о нарушении таможенных правил в отсутствие лица, привлекаемого к админответственности, с последующей передачей такому лицу по сообщенному им или имеющемуся в органах доходов и сборов адресу (месту жительства или фактического пребывания).

Контроль за авто на еврономерах

В законе прописан механизм взаимодействия таможенников, полицейских и пограничников, создание автоматизированной системы обмена информацией. Таким образом, Национальная полиция получит право проверки авто на еврономерах, а тех, кто не растаможил машину, но ездит, будут наказывать высокими штрафами.

Подчеркнем, вводится автоматизированный обмен информацией между органами доходов и сборов, Государственной пограничной службой и органами Национальной полиции с целью контроля за использованием на территории Украины транспортных средств личного пользования, временно ввозимых на таможенную территорию Украины и/или помещенных под таможенный режим транзита.

Кроме того, устанавливается обязанность органов доходов и сборов передавать Госпогранслужбе Украины и органам Нацполиции информацию о нарушителях таможенных правил, а также информацию о лицах и сроках временного ввоза или перемещения транспортных средств в таможенном режиме транзита для контроля на таможенной территории Украины за их целевым использованием.

Напомним, 13 июля народные депутаты приняли за основу в первом чтении данный проект закона №8488. За проект закона проголосовали 256 парламентариев.

Как писало РБК-Украина, Верховная рада одобрила новую модель налогообложения ранее ввезенных авто с иностранной регистрацией ("евроблях"). Закон полностью меняет модель акцизного налога, вводятся базовые ставки акциза. Для новых легковых автомобилей с бензиновым двигателем до 3000 куб. см базовая ставка составит 50 евро, для более кубатурных – 100 евро. Для дизельных авто до 3500 куб см ставка составит 75 евро, для более кубатурных - 150 евро.

Отметим, что в связи с митингами владельцев "евроблях" в центре Киева 7 ноября усиливали охрану порядка.

Также подчеркнем, комитет ВР по вопросам налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять два законопроекта о "евробляхах", хоть митингующие и не согласны с редакцией профильного комитета.

Добавим, в октябре Литва предоставила Украине доступ на год к европейской базе данных, которую будут использовать для проверки законности ввоза авто на европейских номерах в Украину, а также не находится ли авто в розыске.