Растаможка "евроблях": Рада одобрила новую модель налогообложения легковых авто

Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина, Виталий Носач)

Утверждена новая модель налогообложения "евроблях"

Верховная рада одобрила новую модель налогообложения ранее ввезенных авто с иностранной регистрацией ("евроблях"). Соответствующий законопроект №8487 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о налогообложении акцизным налогом легковых транспортных средств" парламент принял во втором чтении сегодня, 8 ноября, передает корреспондент РБК-Украина.

Закон поддержали 250 нардепов.

Проектом вводится новая модель налогообложения акцизным налогом легковых моторных транспортных средств. В предлагаемой системе должна произойти смена налогообложения единице объема двигателя транспортного средства на налогообложение единицы легкового транспортного средства.

Законом определяется ставка для легковых авто и других моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки людей, отвечающих товарной позиции 8703 согласно УКТ ВЭД (кроме моторных транспортных средств, указанных в товарной позиции 8702 согласно УКТ ВЭД), включая грузопассажирские автомобили- фургоны, гоночные автомобили, в том числе авто, которые в установленном законодательством порядке подаются в органы внутренних дел Украины для регистрации или перерегистрации в связи с изменением модели транспортного средства, которая до переоборудования при ввозе отвечала товарной позиции 8704 согласно УКТ ВЭД, а после переоборудования соответствует товарной позиции 8703 согласно УКТ ВЭД.

Формула ставки налога

Так, ставка налога для соответствующего транспортного средства определяется по формуле: Ставка = Ставка базовая х К двигатель х К возраст.

В этой формуле ставка базовая - ставка налога в евро за одно транспортное средство:

с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием и кривошипно-шатунный механизм с объемом цилиндров до 3000 куб. см - 50,0 евро;

с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием и кривошипно-шатунный механизм с объемом цилиндров более 3000 куб. см - 100,0 евро;

с двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) с объемом цилиндров до 3500 куб. см - 75,0 евро;

с двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) с объемом цилиндров более 3500 куб. см - 150,0 евро.

В формуле К двигатель - это коэффициент, определяемый делением объема цилиндров двигателя внутреннего сгорания соответствующего транспортного средства в куб. см на 1000 куб. см.

Кроме того, К возраст - это коэффициент, равный количеству полных календарных лет с года, следующего за годом производства соответствующего авто, до года определения ставки налога.

При этом для новых авто и авто, которые использовались до одного полного календарного года, коэффициент равен 1, а для транспортных средств, которые использовались более 15 полных календарных лет, коэффициент равен 15.

Кроме того, ставка налога для транспортных средств, указанных в товарной позиции 8703 90 10 10 согласно УКТ ВЭД, оснащенных исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими), устанавливается в размере 1 евро за 1 кВт. часов емкости электрического аккумулятора таких транспортных средств.

Также определяется, что ставка налога для транспортных средств, указанных в подсубпозиции 8703 10 18 00 (для транспортных средств, приводимых в движение только электрическим двигателем, одним или несколькими), 8703 90 10 90, 8703 90 90 00 согласно УКТ ВЭД (гибридные легковые авто), устанавливается в размере 100 евро за 1 штуку.

В законе терминология, используемая в Налоговом кодексе Украины при регистрации транспортных средств, приводится в соответствие с законом "О Национальной полиции".

Как писало РБК-Украина ранее, Рада приняла за основу в первом чтении соответствующий законопроект в июле. Документ поддержали 265 нардепов.

Напомним, глава комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Верховной рады Нина Южанина заявила, что выполнить требования митингующих в законах о ввозе автомобилей на еврономерах невозможно. Отвечая на вопросы журналистов, глава комитета отметила, что в законопроектах невозможно изменить показатель объема двигателя и возраст автомобиля по требованию активистов под Радой.

Как писало РБК-Украина ранее, в связи с митингами владельцев "евроблях" в центре Киева 7 ноября усилили охрану порядка.

Подчеркнем, комитет ВР по вопросам налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять два законопроекта о "евробляхах", однако митингующие не согласны с редакцией профильного комитета.