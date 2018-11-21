Парубій розповів, коли закони про "євробляхи" направлять на підпис Порошенко

Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна, Віталій Носач)

До цього їх повинен підписати спікер Ради

Спікер парламенту Андрій Парубій заявив, що два законопроекти про розмитнення "євроблях" сьогодні ж будуть направлені на підпис главі держави Петру Порошенко. Про це він сказав після провального голосування за постанови про відхилення цих законів, передає кореспондент РБК-Україна.

Зазначимо, що відповідні проекти постанов про скасування законів про розмитнення євроблях №№8487-П, 8487-П1, 8488-П, 8488-П1 підтримали відповідно 57, 56, 39 та 33 нардепи відповідно при 226 мінімально необхідних.

"Ми відхилили постанови… це дає можливість негайно відправити (закони, - ред.) на підпис президенту. Вони сьогодні ж будуть направлені президенту", - заявив Парубій.

Нагадаємо, парламент сьогодні розблокував підписання законів про розмитнення авто на єврономерах ("євроблях"). Тепер їх можуть підписати спікер парламенту і президент.

Як писало РБК-Україна раніше, 20 листопада в столиці власники авто на іноземній реєстрації ("євроблях") заблокували рух громадського транспорту, через що в Києві було введено оперативний стан, у рамках якого громадський транспорт курсував поза графіком руху. Зокрема, з відхиленням від графіка курсували автобуси на маршрутах №№ 24, 62, 55.

Підкреслимо, на початку листопада парламент схвалив нову модель оподаткування легкових автомобілів і посилив штрафи за порушення термінів розмитнення "євроблях".