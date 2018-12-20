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Парубий призвал нардепов включить законы об утверждении УПЦ в повестку дня

Новости » Политика    20.12.2018 - 11:51
Парубий призвал нардепов включить законы об утверждении УПЦ в повестку дня
Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина, Виталий Носач)

По словам Парубия, утверждение этих законов поможет УПЦ получить более широкую приверженность в Украине

Глава Верховной рады Андрей Парубий просит народных депутатов включить в повестку дня и рассмотреть законопроекты, которые утверждают Украинскую поместную православную церковь. Об этом он сказал в ходе пленарного заседания в четверг, передает корреспондент РБК-Украина.

С таким предложением спикер обратился к депутатам ВР, ссылаясь на просьбу патриарха Филарета во время Объединительного собора 15 декабря.

"На Объединительном соборе 15 декабря, когда была провозглашена Украинская поместная православная церковь, патриарх Филарет обратился ко мне как к председателю Верховной рады с просьбой внести в повестку дня и рассмотреть два законопроекта, необходимые для утверждения украинской церкви", - пояснил он.

В частности, речь идет о законопроекте №5309 о внесении изменений в закон "О свободе совести и религиозных организациях", который определяет, что есть одна Украинская православная церковь. А второй проект закона №4128 - о внесении изменений в закон "О свободе совести и религиозных организациях" по изменению религиозными общинами подчиненности, который упрощает переход.

"Я прошу вас услышать просьбу патриарха Филарета, включить эти законопроекты в повестку дня, рассмотреть их и поддержать, поскольку они утверждают Украинскую церковь и помогут ей получить более широкую приверженность и поддержку в Украине", - подчеркнул глава Рады.

При этом заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко заявил, что Рада сможет проголосовать эти проекты законов.

"Я уверен, что проголосуют, ведь у нас есть историческое решение - это создание Единой поместной автокефальной церкви", - подчеркнул он.

Напомним, глава комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий ранее заявил, что законопроекты о переименовании церквей и переходе граждан к УПЦ Киевского патриархата уже давно рассмотрены профильным комитетом парламента и готовы к рассмотрению в сессионном зале.

Как писало РБК-Украина ранее, Ватикан признал Православную церковь Украины и ее предстоятеля митрополита Епифания.

Так, 15 декабря Объединительный собор избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания (Думенко) предстоятелем автокефальной церкви.

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