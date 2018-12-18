Фото: митрополит Епифаний (РБК-Украина)

Официальный новостной портал Ватикана сообщил об избрании Епифания предстоятелем Православной церкви Украины

Ватикан признал Православную церковь Украины и ее предстоятеля митрополита Епифания. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение архиепископа Евстратия Зори в Facebook.

Зоря отметил, что вчера, 17 декабря 2018 года, официальный портал новостей Ватикана сообщил об избрании митрополита Епифания предстоятелем автокефальной УПЦ.

"Фактически это знак того, что в соответствии с порядком экуменического диалога с православными церквями в силу канонического признания Вселенским патриархом Варфоломеем украинской церкви и ее митрополита - эта церковь приобретает для Ватикана субъектность. Весьма болезненная новость для Московской патриархии. И очень весомая - для католического и всего христианского мира", - написал он.

Зоря отметил, что между католической церковью и православной церковью отсутствует евхаристическое единство и официально католическая церковь не совершает какого-то церковного акта признания новой автокефалии, вместе с тем, "фактически распространение этой официальной новости является сигналом для всех, кто еще имеет сомнение, в том числе в поместных церквях: дипломатия Вселенского патриархата победила московские потуги".

Напомним, ранее сообщалось, что 15 декабря Обїединительный собор избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания (Думенко) предстоятелем автокефальной церкви.

В свою очередь, Вселенский патриархат поздравил Украину с успешным завершением Объединительного собора и основанием новой Православной автокефальной церкви и пригласил новоизбранного митрополита Епифания на совместную литургию на Фанаре (Турция) 6 января. Как ожидается, 6 января Епифаний получит томос.