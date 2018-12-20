Парубій закликав нардепів включити закони про утвердження УПЦ до порядку денного

Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна, Віталій Носач)

За словами Парубія, утвердження цих законів допоможе УПЦ здобути ширшу прихильність в Україні

Голова Верховної ради Андрій Парубій просить народних депутатів включити до порядку денного та розглянути законопроекти, які утверджують Українську помісну православну церкву. Про це він сказав у ході пленарного засідання у четвер, передає кореспондент РБК-Україна.

З такою пропозицією спікер звернувся до депутатів ВР, посилаючись на прохання патріарха Філарета під час Об’єднавчого собору 15 грудня.

"На Об’єднавчому соборі 15 грудня, коли було проголошено Українську помісну православну церкву, патріарх Філарет звернувся до мене як до голови Верховної ради з проханням внести до порядку денного і розглянути два законопроекти, необхідні для утвердження української церкви", - пояснив він.

Зокрема, йдеться про законопроект №5309 про внесення змін до закону "Про свободу совісті та релігійні організації", який визначає, що є одна Українська православна церква. А другий проект закону №4128 - про внесення змін до закону "Про свободу совісті та релігійні організації" щодо зміни релігійними громадами підлеглості, який спрощує перехід.

"Я прошу вас почути прохання патріарха Філарета, включити ці законопроекти до порядку денного, розглянути їх та підтримати, оскільки вони утверджують Українську церкву і допоможуть їй здобути ширшу прихильність і підтримку в Україні", - підкреслив очільник Ради.

При цьому заступник голови фракції "Блок Петра Порошенка" Олексій Гончаренко заявив, що Рада зможе проголосувати ці проекти законів.

"Я впевнений, що проголосують, адже в нас є історичне рішення - це створення Єдиної помісної автокефальної церкви", - підкреслив він.

Нагадаємо, глава комітету з питань культури і духовності Микола Княжицький раніше заявив, що законопроекти про перейменування церков і перехід громадян до УПЦ Київського патріархату вже давно розглянуті профільним комітетом парламенту і готові до розгляду в сесійній залі.

Як писало РБК-Україна раніше, Ватикан визнав Православну церкву України та її предстоятеля митрополита Єпіфанія.

Так 15 грудня Об'єднавчий собор обрав митрополита Переяславського і Білоцерківського Єпіфанія (Думенко) предстоятелем автокефальної церкви.