ua en ru
Ср, 11 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Генштаб підтвердив нічну атаку на нафтобазу у Брянській області, є влучання

Середа 11 грудня 2024 10:59
UA EN RU
Генштаб підтвердив нічну атаку на нафтобазу у Брянській області, є влучання Ілюстративне фото: Генштаб підтвердив нічну атаку на нафтобазу у Брянській області ( t.me/mchs_official)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 11 грудня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України (ЗСУ) та Головного управління розвідки (ГУР) завдали успішного удару по нафтобазі у Брянській області Російської Федерації (РФ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

Зазначається, що атаку було здійснено проти нафтобази "Брянськ" - наливного пункту нафтопроводу "Дружба". Її функцією є прийом, зберігання, розподіл, а також відвантаження дизельного пального на автоцистерни та залізничний транспорт. У тому ж числі нафтобаза активно використовується для постачання окупаційній армії ворога.

"За наявною інформацією є влучання по нафтобазі з подальшим загорянням. Розпочалася масована пожежа. Результати бойової роботи уточнюються", - додає Генштаб.

Атаки на НПЗ Росії

Під час повномасштабної війни Україна здійснила низку успішних атак на нафтопереробні заводи (НПЗ) та іншу критичну інфраструктуру в Росії. Такі удари мали стратегічну мету: знизити здатність ворога підтримувати свою військову машину, зокрема постачання пального для військової техніки.

Такі операції також мають психологічний і дипломатичний ефект, підриваючи впевненість Росії у власній безпеці на її території.

Наприклад, як повідомляли джерела РБК-Україна, у ніч на 8 листопада в рамках операції ГУР було уражено нафтопереробний завод у Саратові.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Брянська область Генштаб ВСУ Війна в Україні
NEWS
Генштаб підтвердив нічну атаку на нафтобазу у Брянській області, є влучання
Генштаб підтвердив нічну атаку на нафтобазу у Брянській області, є влучання
DAILY
Під ковпаком "Газпрому". Молдова знову на порозі енергокризи і їй потрібна допомога України
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Під ковпаком "Газпрому". Молдова знову на порозі енергокризи і їй потрібна допомога України