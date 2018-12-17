Законопроекты о переименовании церквей уже готовы к рассмотрению в Раде

Иллюстративное фото (facebook.com/petroporoshenko)

В профильном комитете Рады есть два законопроекта о переименовании церквей в Украине

Законопроекты о переименовании церквей и переходе граждан к Украинской православной церкви Киевского патриархата уже давно рассмотрены профильным комитетом парламента и готовы к рассмотрению. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал председатель комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий.

По его словам, в комитете сейчас находятся два законопроекта.

"Так, один из них - это законопроект №4128 "О внесении изменений в Закон Украины "О свободе совести и религиозных организациях" (об изменении религиозными общинами подчиненности), - ред.). Он касается возможностей общин переходить в другую конфессию. Второй - №4511 - касается названий церквей, руководящие органы которых находятся на территории государства оккупанта. Эти законопроекты были давно рассмотрены и поддержаны комитетом", - рассказал Княжицкий.

Во время согласительного совета парламента нардеп подчеркнул, что законопроекты уже готовы к вынесению на голосование.

"Законы, которые касаются церковной жизни, рассмотрены в нашем комитете уже давно. Поэтому если будет политическая воля, то эти законопроекты готовы к рассмотрению", - заявил нардеп.

Отметим, комитет еще в 2016 году рекомендовал Раде принять законопроект №4128 "О внесении изменений в Закон Украины "О свободе совести и религиозных организациях" (об изменении религиозными общинами подчиненности) и законопроект № 4511 "Об особом статусе религиозных организаций, руководящие центры которых находятся в государстве, которая признана Верховной Радой Украины государством-агрессором"

Напомним, на литургии в Патриаршем соборе святого Георгия на Фанаре в присутствии Вселенского патриарха Варфоломея 16 декабря 2018 было упомянуто имя митрополита Киевского и всея Украины Епифания (Думенко) среди имен предстоятелей. Добавим, что в тот же день митрополит Епифаний провел первую литургию на посту предстоятеля автокефальной Православной церкви Украины.

Добавим, в понедельник, 17 декабря, митрополит Винницкий и Барский Симеон объявил о переходе Спасо-Преображенского кафедрального собора в Виннице в Православную церковь Украины. Службы в храме будут проходить на том языке, на котором пожелают сами прихожане.