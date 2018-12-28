Парубий подписал закон об уголовных проступках

Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина, Виталий Носач)

Теперь закон может подписать глава государства

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий подписал законопроект №7279-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об упрощении досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные на сайте парламента.

Последний этап прохождения документа - возвращен с подписью главы Верховной рады, направлен на подпись президенту.

Законом определяется на законодательном уровне понятие уголовного проступка, его составляющих, а также связанных с его осуществлением уголовно-правовых последствий. Вместе с тем проектом предусматривается усиление ответственности за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, в начале декабря нардепы разблокировали подписание законопроекта №7279-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об упрощении досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений".

Так, 22 ноября Верховная рада Украины во втором чтении одобрила законопроект №7279-д об уголовных проступках, его поддержали 239 нардепов.

Подчеркнем, замминистра внутренних дел Вадим Троян заявил, что закон об уголовных проступках позволит расследовать нетяжкие преступления по упрощенной процедуре, что значительно разгрузит следователей.

Как писало РБК-Украина ранее, нардепы одобрили соответствующий проект закона за основу в повторном первом чтении в июне. Тогда за его принятие отдали голоса 229 нардепов.