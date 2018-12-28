Парубій підписав закон про кримінальні проступки

Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна, Віталій Носач)

Тепер закон може підписати голова держави

Спікер Верховної ради України Андрій Парубій підписав законопроект №7279-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані на сайті парламенту.

Останній етап проходження документа - повернуто з підписом глави Верховної ради, направлено на підпис президентові.

Законом визначається на законодавчому рівні поняття кримінального проступку, його складових, а також пов'язаних з його здійсненням кримінально-правових наслідків. Разом з тим проектом передбачається посилення відповідальності за керування транспортними засобами в стані алкогольного сп'яніння.

Нагадаємо, на початку грудня нардепи розблокували підписання законопроекту №7279-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень".

Так, 22 листопада Верховна рада України у другому читанні схвалила законопроект №7279-д про кримінальні проступки, його підтримали 239 нардепів.

Підкреслимо, заступник міністра внутрішніх справ Вадим Троян заявив, що закон про кримінальні проступки дозволить розслідувати нетяжкі злочини за спрощеною процедурою, що значно розвантажить слідчих.

Як писало РБК-Україна раніше, нардепи схвалили відповідний проект закону за основу в повторному першому читанні в червні. Тоді за його прийняття віддали голоси 229 нардепів.