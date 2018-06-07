Рада планирует ввести институт уголовных проступков

За соответствующий законопроект проголосовали 229 нардепов

Верховная рада Украины поддержала за основу в повторном первом чтении законопроект №7279-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений", передает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовали 229 нардепов.

"Задачей проекта является определение на законодательном уровне понятия уголовного проступка, его составляющих, а также связанных с его совершением уголовно-правовых последствий, а также усиление ответственности за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения", - сказано в пояснительной записке.

В частности, для введения уголовного проступка в плоскость уголовного права предлагается закрепленное в статье 11 Уголовного кодекса определение преступления трансформировать в определение "уголовного правонарушения" единого как для преступлений, так и проступков - "общественно опасное виновное деяние (действие или бездействие), совершенное субъектом уголовного правонарушения". При этом планируется в статьи 12 УК установить виды уголовных правонарушений (разделение на уголовные проступки и преступления) и дать им определение.

При этом составы уголовных проступков предложено образовать за счет преступлений небольшой тяжести. С этой целью в градации преступлений изъять понятие преступление небольшой тяжести, наделив его признаками уголовных проступков. Такой подход видится вполне логичным, учитывая существующую значительно меньшую степень общественной опасности преступлений небольшой тяжести по сравнению с преступлениями средней тяжести, тяжкими и особо тяжкими.

Перевод преступлений небольшой тяжести в категорию проступков обеспечит классификацию уголовных преступлений по принципу учета степени общественной опасности - от самого маленького, которым будет характеризоваться проступок, к наиболее опасному, которым по новой классификации будут считаться нетяжкие преступления, тяжкие и особо тяжкие.

Кроме того, предполагается определить, что подготовка к уголовного проступка не влечет за собой уголовной ответственности; лица, осужденные за совершение уголовного проступка, после отбытия наказания признаются такими, которые не имеют судимости.

Переходными положениями проекта обуславливается:

отсрочка вступления в силу закона для решения процедурных вопросов с целью основания института дознания;

необходимый алгоритм действий для следователя, прокурора и суда в связи с введением института уголовных проступков (процедуру передачи уголовных производств от следователей дознавателям, действия прокурора и суда при подготовке, получении, принятии к производству обвинительных актов и т. п.).

Напомним, в мае прошлого года парламент провалил законопроект №2897 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения уголовных проступков".