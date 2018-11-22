Парламент одобрил закон об уголовных проступках

Фото: глава ВР Андрей Парубий (РБК-Украина, Виталий Носач)

На законодательном уровне дано определение понятию уголовного проступка

Верховная рада Украины во втором чтении одобрила законопроект №7279-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об упрощении досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений", передает корреспондент РБК-Украина.

Проект закона поддержали 239 нардепов.

Согласно пояснительной записке, задачей акта является определение на законодательном уровне понятия уголовного проступка, его составляющих, а также связанных с его осуществлением уголовно-правовых последствий. Вместе с тем проектом предлагается усиление ответственности за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

В частности, для введения уголовного проступка в плоскость уголовного права предусмотрено закрепленное в статье 11 Уголовного кодекса определение преступления трансформировать в определение "уголовного правонарушения" единого как для преступлений, так и проступков - "общественно опасное виновное деяние (действие или бездействие), совершенное субъектом уголовного правонарушения". При этом планируется в статьи 12 УК установить виды уголовных правонарушений (разделение на уголовные проступки и преступления) и дать им определение.

При этом составы уголовных проступков предложено образовать за счет преступлений небольшой тяжести. С этой целью в градации преступлений будет изъято понятие преступление небольшой тяжести. Авторы документа заявляют, что такой подход видится вполне логичным, учитывая существующую значительно меньшую степень общественной опасности преступлений небольшой тяжести по сравнению с преступлениями средней тяжести, тяжкими и особо тяжкими.

Отмечается, что перевод преступлений небольшой тяжести в категорию проступков обеспечит классификацию уголовных преступлений по принципу учета степени общественной опасности - от самого маленького, которым будет характеризоваться проступок, к наиболее опасному, которым по новой классификации будут считаться нетяжкие преступления, тяжкие и особо тяжкие.

Кроме того, предполагается определить, что подготовка к уголовного проступка не влечет за собой уголовной ответственности; лица, осужденные за совершение уголовного проступка, после отбытия наказания признаются такими, которые не имеют судимости.

Переходными положениями проекта обуславливается:

отсрочка вступления в силу закона для решения процедурных вопросов с целью основания института дознания;

необходимый алгоритм действий для следователя, прокурора и суда в связи с введением института уголовных проступков (процедуру передачи уголовных производств от следователей дознавателям, действия прокурора и суда при подготовке, получении, принятии к производству обвинительных актов и т. п.).

Напомним, в понедельник спикер ВР Андрей Парубий прогнозировал, что парламент может принять закон об уголовных проступках в четверг, 22 ноября.

Как писало РБК-Украина ранее, нардепы одобрили соответствующий проект закона за основу в повторном первом чтении в июне. За документ проголосовали 229 нардепов.

В мае 2017 года Рада провалила законопроект №2897 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о внедрении уголовных проступков". Отметим, что тогда глава профильного комитета ВР по вопросам правовой политики и правосудия Андрей Кожемякин отметил необходимость вернуть законопроект на повторное первое чтение в комитет.