Нардепы разблокировали подписание закона об уголовных проступках

Фото: глава парламента Андрей Парубий (РБК-Украина, Виталий Носач)

Теперь закон могут подписать спикер Рады и президент

Верховная рада Украины разблокировала подписание законопроекта №7279-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об упрощении досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений", передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, за проект постановления №7279-д-П об отмене принятия закона проголосовали лишь 34 нардепа при 226 минимально необходимых.

Таким образом, теперь закон могут подписать глава парламента Андрей Парубий и президент Петр Порошенко.

"Я неотложно поручаю Аппарату подготовить на подпись закон", - отметил глава ВР.

Напомним, 22 ноября Верховная рада Украины во втором чтении одобрила законопроект №7279-д об уголовных проступках. За него проголосовали 239 нардепов.

Подчеркнем, замминистра внутренних дел Вадим Троян заявил, что закон об уголовных проступках позволит расследовать нетяжкие преступления по упрощенной процедуре, что значительно разгрузит следователей.

Как писало РБК-Украина ранее, нардепы одобрили соответствующий проект закона за основу в повторном первом чтении в июне. Тогда за его принятие отдали голоса 229 нардепов.

В мае прошлого года ВР провалила законопроект №2897 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о внедрении уголовных проступков". Отметим, что тогда глава профильного комитета ВР по вопросам правовой политики и правосудия Андрей Кожемякин заявил, что законопроект необходимо вернуть на повторное первое чтение в профильный комитет.