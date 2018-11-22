Закон об уголовных проступках упростит процедуру расследования нетяжких преступлений, - МВД

Фото: Вадим Троян (mvs.gov.ua)

Нетяжкие преступления будут расследовать по упрощенной процедуре

Закон об уголовных проступках позволит расследовать нетяжкие преступления по упрощенной процедуре, что значительно разгрузит следователей. Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Вадим Троян, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Как отмечается, до принятия этого законопроекта лишь следователи осуществляли предварительное расследование по всем заявлениям и сообщениям, в которых содержатся сведения об уголовных правонарушениях.

"После введения понятия "уголовного проступка" и упрощенной процедуры его расследования следователи смогут сконцентрироваться на раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений", - пояснил Троян.

Как отмечается, уголовный проступок является деянием (действием или бездействием), за совершение которого предусмотрено наказание в виде штрафа в размере не более трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (51 тыс. гривен) или другое наказание, не связанное с лишением свободы. В то же время преступления делятся в зависимости от срока наказания в виде лишения свободы и размера штрафа: тяжкие и особо тяжкие.

Также законопроект вносит норму об управлении транспортом в состоянии опьянения в Уголовный кодекс, сделав ее уголовным проступком (наказание - штраф 17-34 тыс. грн и запрет управлять до трех лет; при повторном нарушении - до 51 тыс. грн с запретом управлять от 2 до 3 лет).

К уголовным проступкам предлагается отнести такие распространенные преступления, как неквалифицированные кражи, мошенничество, незаконные действия с наркотическими средствами без цели сбыта, хулиганство и т. п.

Проводить расследование уголовных проступков будут дознаватели (должностные лица подразделения дознания органа Нацполиции). Расследование уголовных проступков будет проводиться в форме дознания с упрощением процедуры, включая сокращенные сроки - не более 72 часов с момента уведомления лицу о подозрении или задержания, или в других случаях в срок до одного месяца.

Согласно законопроекту, прокурор обязан не позднее трех дней после получения сообщения о подозрении лицу вместе с материалами (а если задержали нетрезвого подозреваемого - в течение 24 часов) или закрыть уголовное производство, или вернуть материалы дознавателю и продлить срок дознания, либо обратиться в суд с обвинительным актом, а при признаках совершения преступления направить производство для проведения досудебного следствия.

Суд, получив обвинительный акт относительно совершения уголовного проступка, должен в течение 5 дней или в случае задержания подозреваемого в определеные сроки задержания назначить судебное разбирательство. Если обвиняемый не оспаривает установленные обстоятельства нарушения и согласен с рассмотрением обвинительного акта, суд рассматривает обвинительный акт без рассмотрения в судебном заседании при отсутствии участников судебного производства.

Закон вступает в силу 1 января 2020 года.

Напомним, сегодня депутаты Верховной рады поддержали законопроект №7279-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений".

Как писало РБК-Украина, в понедельник спикер ВР Андрей Парубий прогнозировал, что парламент может принять закон об уголовных проступках в четверг, 22 ноября.