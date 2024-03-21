Партизани виявили місце розташування техніки загарбників в окупованому Севастополі (фото)

"Нашим агентам вдалося встановити пункт розташування окупаційного підрозділу в районі вузлової станції "Острянкове", що розташована в селищі міського типу Гвардійське", - йдеться в повідомленні.

Партизан дізнались, що в районі автостанції, що по вулиці Лєніна, розташовані близько 11 військових вантажівок та гаубиці 122 калібру, типу "Д-20" чи "Д-30".

"Це черговий доказ того, що російська армія розміщує військову техніку та особовий склад на території об'єктів транспортної інфраструктури для того, щоб надалі звинуватити Сили оборони України в ударах по цивільних об'єктах", - зауважують в "АТЕШ".