Партизани виявили ракетні склади окупантів у Севастополі та назвали точні координати
Партизани виявили місце розташування ракетних складів РФ на території окупованого Криму. Загарбники приховали їх неподалік аеродрому Бельбек, що у Севастополі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух опору "АТЕШ".
Зазначається, що партизани проникли на склад ракетного озброєння біля аеродрому Бельбек.
"За нашою інформацією, саме тут зберігаються ракети Р-73, Р-27, Р-37 та інше озброєння, яке використовується для нанесення ударів по мирних містах України", - інформують в "АТЕШ".
Також партизани зазначили точні координати місця розташування складу:
- 44,6876475, 33,5817732.
"Ми помітили, що росіяни облаштували фальшиві склади для обману Сил оборони України. Однак нам про них відомо і вся інформація була передана відповідним людям", - зауважує рух опору.
Діяльність партизан в окупованому Криму
Днями партизани зафіксували та відстежили радіолокаційну станцію РФ в окупованому Криму. Ворожу техніку після ДТП буксирували вбік військового аеродрому.
Також партизани "АТЕШ" зафіксували прибуття російської військової техніки в окупований Сімферополь у Криму, яку згодом перекинуть на фронт.
Крім того, партизани зафіксували нарощення сил ворожих ППО в Криму після успішних ударів Сил оборони України по аеродрому в селищі Гвардійське.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.