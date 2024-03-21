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Партизаны обнаружили месторасположение техники захватчиков в оккупированном Севастополе (фото)

Фото: партизаны обнаружили месторасположение техники РФ в Севастополе (иллюстративный фото росСМИ)
Автор: Ярослава Борзова

Украинские партизаны обнаружили в оккупированном Симферополе место дислокации захватчиков. Войска РФ скрывают свою технику в районе автостанции, которой пользуется гражданское население.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение сопротивления "АТЕШ".

"Нашим агентам удалось установить пункт расположения оккупационного подразделения в районе узловой станции "Острянково", расположенной в поселке городского типа Гвардейское", - говорится в сообщении.

Партизаны узнали, что в районе автостанции по улице Ленина расположены около 11 военных грузовиков и гаубицы 122 калибра, типа "Д-20" или "Д-30".

"Это очередное доказательство того, что российская армия размещает военную технику и личный состав на территории объектов транспортной инфраструктуры для того, чтобы обвинить Силы обороны Украины в ударах по гражданским объектам", - отмечают в "АТЕШ".

Фото: партизаны обнаружили местонахождение техники РФ в Севастополе (t.me/atesh)

Деятельность партизан в оккупированном Крыму

Недавно партизаны зафиксировали и отследили радиолокационную станцию РФ в оккупированном Крыму. Вражескую технику после ДТП буксировали в сторону военного аэродрома.

Также партизаны "АТЕШ" зафиксировали прибытие российской военной техники в оккупированный Симферополь в Крым, которую впоследствии перебросят на фронт.

Кроме того, партизаны зафиксировали наращивание сил враждебных ПВО в Крыму после успешных ударов Сил обороны Украины по аэродрому в поселке Гвардейское.

На днях партизаны обнаружили месторасположение ракетных составов РФ на территории оккупированного Крыма.

Вчера стало известно, что движение сопротивления обнаружило в оккупированном Джанкой новоприбывших захватчиков и вражескую технику для передвижения личного состава.

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