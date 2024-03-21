Партизаны обнаружили месторасположение техники захватчиков в оккупированном Севастополе (фото)

"Нашим агентам удалось установить пункт расположения оккупационного подразделения в районе узловой станции "Острянково", расположенной в поселке городского типа Гвардейское", - говорится в сообщении.

Партизаны узнали, что в районе автостанции по улице Ленина расположены около 11 военных грузовиков и гаубицы 122 калибра, типа "Д-20" или "Д-30".

"Это очередное доказательство того, что российская армия размещает военную технику и личный состав на территории объектов транспортной инфраструктуры для того, чтобы обвинить Силы обороны Украины в ударах по гражданским объектам", - отмечают в "АТЕШ".