Партизани зафіксували радіолокаційну станцію окупантів в Джанкої (фото, відео)
Партизани зафіксували та відстежили радіолокаційну станцію РФ в окупованому Криму. Ворожу техніку після ДТП буксирували в бік військового аеродрому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух опору "АТЕШ".
Партизани виявили радіолокаційну систему, яку окупанти буксирували на тягачах у бік військового аеродрому.
"РЛС 9С19 "Імбир" - радянська самохідна радіолокаційна станція секторного огляду зі складу ЗРС "С-300В". Саме вона збирає дані про повітряні цілі і передає їх на командні пункти військ ППО російської армії. Є дуже важливим елементом ворожої ППО", - пояснюють в "АТЕШ".
Згідно з відео, техніка потрапила в ДТП і деякий час залишалася на місці. Партизани простежили за переміщенням даної РЛС і вказали її точні координати на військовому аеродромі.
"Дуже символічно, що на техніці висить біло-синьо-білий прапор. Ми діємо, щоб Росія стала безпечною для її сусідів. Здійснити це можна лише поваливши російську армію і вигнавши її з України", - підсумували в "АТЕШ".
Діяльність партизан в окупованому Криму
Днями партизани "АТЕШ" зафіксували прибуття російської військової техніки в окупований Сімферополь у Криму, яку згодом перекинуть на фронт.
Також партизани зафіксували нарощення сил ворожих ППО в Криму після успішних ударів Сил оборони України по аеродрому в Гвардійському.
А на початку березня в окупованій Феодосії на сході Криму був знищений нафтогін загарбників.
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